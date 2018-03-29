Американские ученые заявили о присутствии в человеческом теле ранее неизвестного "органа", который представляет собой сетку из микроскопических каналов в соединительной ткани и, возможно, связан с развитием онкологии. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Nature.com.
О существовании этого "органа" стало известно во время эндоскопии желудочно-кишечного тракта одного из пациентов. Исследователи утверждают, что раньше каналы не удавалось найти, так как образующие их коллагеновые волокна разрушались из-за оттока жидкости во время стандартных методов исследования.
Ученые говорят, что обнаруженная структура содержит до 20% всей жидкости организма и присутствует в других органах человека, выполняя амортизирующую, то есть защитную функцию.
Между тем ученые думают, что каналы также могут быть связаны с образованием метастазов, так как способствуют перемещению опухолевых клеток по лимфатической системе. Учитывая эти данные, медики рассчитывают получить новый метод диагностики онкологических заболеваний.
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