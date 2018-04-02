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Красота своими руками: несколько простых правил садовода

, ИА "Амител"
С приходом тепла начинается садово-дачный сезон

Вот и наступила  такая долгожданная весна. Каждый опытный садовод уже задумывается о рассаде, а также планирует, как украсить свой участок цветами и кустарниками. Известно, что уход за декоративной составляющей сада – дело довольно тонкое. Поэтому предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые помогут любому садоводу вырастить прекрасные растения.

Если говорить о вечнозеленых деревьях и кустарниках, то они достаточно неприхотливы. Но ранней весной им требуется защита от яркого солнца. Для этого такие растения лучше высаживать возле северной стены строений – там, где будет тень. Здесь же желательно размещать многолетние растения, ведь они могут выйти из зимней "спячки" слишком рано и получить солнечный ожог.

Иногда под цветочно-декоративные культуры целесообразнее отнести участки с небольшим уклоном. Причем уклон должен быть направлен в южную сторону: юг, юго-запад, юго-восток. Понятно, что такой участок получит гораздо больше тепла и хорошее увлажнение.

Если вы собираетесь завести в саду влаголюбивое растение, то его стоит высаживать вблизи стоков с крыш построек и у края широких крон деревьев и крупных кустарников. Однако стоит учесть, что в приствольных кругах деревьев земля обычно сухая, поэтому там стоит размещать только засухоустойчивые кустарники и травянистые растения.

Если же в ваших планах возделывать луковичные и клубнелуковичные культуры, то надо учесть и их "запросы". Такие растения предпочитают супесчаные почвы, хорошо обработанные, с достаточным количеством органических веществ. Эти почвы значительно быстрее просыхают, скорее прогреваются.

Еще один нюанс на садовом участке — места с более теплым микроклиматом за счет выхода теплого воздуха. Это может быть смежная с печкой стена, выход вентиляции подвала или участок с канализацией. Здесь будут комфортно себя чувствовать теплолюбивые растения. Наоборот, высаживать растения слишком близко к стенам неотапливаемых хозпостроек не следует. Земля возле них промерзает сильнее, особенно если размещать растения на северной стороне.

В целом, при подборе растений необходимо учитывать декоративный вид и непрерывность цветения. В средней полосе нашей страны первыми зацветают луковичные растения — крокусы  и галантусы. Потом нарциссы, тюльпаны, мускари, ландыш, примула. В конце мая — пионы, в июне — ирис, люпин, нивяник, затем лилии, гвоздики и т.д.  В конце лета в цвет вступают лилия тигровая, акониты. Осенью — астры, крокусы.

Сегодня огромное поступление луковичных цветов, декоративных и плодовых кустарников предлагает сеть супермаркетов для садоводов "Садовод-любитель". В ассортименте как известные растения — розы, клематисы, лилии, гладиолусы, георгины, смородина, жимолость, так и достаточно редкие и экзотические — рододендроны, гибридные пионы, декоративные ивы и многое другое. Все растения адаптированы к нашему климату.

Торговая сеть  насчитывает 11 магазинов, 7 из которых расположены в Барнауле, 4 — в районных центрах Алтайского края — Тальменке, Павловске, Заринске, Алейске.

Сеть магазинов "Садовод-любитель" – это:

  • Всегда только низкая цена
  • Огромный ассортимент товаров для садоводов
  • Изготовление, продажа теплиц
  • Сотовый поликарбонат: прозрачный, цветной (с защитой от ультрафиолета). Rational, Solaris, Actual.
  • Рассрочка без процентов

Готовимся к дачному сезону с магазином "Садовод-любитель".

 

Сеть магазинов "Садовод-любитель"
г. Барнаул: пр. Социалистический, 23,
пр. Красноармейский, 61,
ул. Пионеров, 5,
ул. Георгиева, 35,
ул. Попова, 107а,
ул. Попова, 70д, цокольный этаж,
ул. А.Петрова, 213, цокольный этаж
тел.: 8 (3852) 20-20-50
г. Заринск, ул. Строителей, 21, тел. (38595) 786-76
г. Павловск, ул. Пожогина, 11, тел. (38581) 217-60
р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 72, тел. (38591) 211-22
г. Алейск, ул. Комсомольская, 128а, тел. (38553) 4-35-00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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