Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 77-летнего жителя Бийска, которого подозревают в незаконном изготовлении холодного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Изначально полиция выявила факт незаконного сбыта охотничьего ножа, которое было изготовлено кустарным способом. Заключение экспертов подтвердило, что изъятое изделие является холодным оружием. Тогда было возбуждено уголовное дело.
В гараже у пенсионера нашли наждачный станок, а также несколько металлических заготовок для ножей и три деревянные рукоятки. Эти находки были изъяты и приобщены к уголовному делу.
Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Комментарии
Лишили пенсионера подработки. Давно пора отменить этот тупой закон о холодном оружии
В гараже у пенсионера нашли наждачный станок,
надо все гаражи шерстить. как минимум в половине есть станки наждачные. а уж ножей охотничьих... у многих и не по одному
После трагедии в Кемерово выясняется, что провод или зажигалка гораздо опаснее даже огнестрельного оружия. А в Марии-Ра работник ножницами убил собаку.
У половины населения ножи и свободно продаются в магазинах, теперь всех сажать?
В нашем дворе соседский хулиган носил ножницы, шило, отвертку. Топор, вилы, лопата и металлическая труба не холодное оружие. Разве лопату можно сравнивать с ножом по опасности?
И всех мужиков за изнасилования. Инструмент тоже есть.
Бийских сотрудников Отдела лицензионно-разрешительной системы давно пора проверить на вменяемость, то музей кошмарят, то пенсов, следующие дети с рогатками - метательное оружие...