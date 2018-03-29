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Пожилая рубцовчанка лишилась 60 тысяч рублей, которые у нее похитили злоумышленницы, предложившие "снять порчу".
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, две женщины зашли в квартиру потерпевшей и, чтобы войти к ней в доверие, гостьи стали расспрашивать хозяйку о жизни, о детях и здоровье.
"Когда та пожаловалась в ответ, гостьи сообщили ей о якобы "порче" и предложили вылечить специальным заговором. Потерпевшая согласилась на проведение магического обряда. Гостьи предупредили о том, что перед обрядом нужно спрятать деньги, если в доме имеется крупная сумма", — уточняют в полиции.
Хозяйка вспомнила о деньгах, которые хранила дома, и вынесла их из комнаты. Одна из злоумышленниц взяла подушку и произвела несколько манипуляций якобы для сохранения наличных средств.
При этом на самом деле спрятанные в подушку деньги мошенница положила себе в карман.
Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленниц.
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