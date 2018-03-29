Автобус, перевозивший детскую волейбольную команду, загорелся в четверг, 29 марта, в Кемеровской области. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, возгорание произошло в моторном отсеке. В результате происшествия никто не пострадал.
ЧП произошло днем на 213-м километре трассы Р-255 в Топкинском районе. В автобусе находилась команда из Ханты-Мансийска. В автобусе также находился водитель и один сопровождающий.
По данным ведомства, сразу после возгорания дети вышли из автобуса самостоятельно, а взрослые до прибытия пожарной бригады потушили пожар своими силами. Приехавшие пожарные еще раз пролили моторный отсек.
Детей забрал другой автобус. Они едут в Новосибирск в аэропорт "Толмачево".
Комментарии