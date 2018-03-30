Фото: Amic.ru
Дорожные работы в Барнауле в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" могут начаться уже в апреле, когда среднесуточная температура будет превышать +5 градусов. Уже к концу марта мэрия заключит все договоры с подрядчиками на ремонт 44 дорог краевой столицы. На эти цели будет выделено 911 миллионов рублей. Как выяснил Amic.ru, больше трети этих средств будет потрачено на семь участков дорог. Рассказываем о семи самых главных, дорогих и важных строительных работах 2018 года.
Улица Новосибирская (от улицы Дальней до улицы Сосновой).
Длина участка – 2,717 километра. Стоимость – 44,8 миллиона рублей.
Улица Антона Петрова от улицы Малахова до Матросова.
Длина участка – 4,6 километра. Стоимость – 73,1 миллиона рублей.
Улица Челюскинцев от Строителей до Загородной.
Длина участка – 2,317 километра. Стоимость – 41,834 миллиона рублей.
Проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мало-Тобольской.
Длина участка – 3,658 километра. Стоимость – 51,2 миллиона рублей.
Улица Профинтерна от проспекта Строителей до Комсомольского.
Длина – 2,442 километра. Стоимость – 39,05 миллиона рублей.
Проспект Ленина от проспекта Космонавтов до улицы Северо-Западной.
Длина участка – 3,658 километра. Стоимость – 51,2 миллиона рублей.
Улица Юрина от улицы Матросова до Попова.
Длина – 4,567 километра. Стоимость – 59,079 миллиона рублей.
Комментарии
мама дорогая, дороги золотом что ли покрывать будут?
Нет Не золотом , а кал-м
Ленинский каждый год латают
На Аванесова асфальт изрядно "стаял", а Ядринцева - кирдык дороге совсем, ямищи не объехать. Кстати, на свежепостороенной прошлой осенью дороге к "ДАРу-краевой-кластеру" асфальт уже в ямах. Одноразовые дороги, года не пережили.