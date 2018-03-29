Алтайские депутаты готовы пригласить блогера для апгрейда своего сайта

Алтайское Заксобрание серьезно задумалось над апгрейдом собственного сайта — www.akzs.ru. Главная цель — сделать ресурс более посещаемым. В настоящее время на портал заходит, по различным оценкам, от 5 до 45 тысяч посетителей в месяц.
Действующий сейчас сайт алтайского парламента несколько устарел, признают сами депутаты. Кроме того, за последние годы появился ряд ноу-хау, никак не регламентированных предыдущим положением об официальной странице Заксобрания в Сети. В их числе — видеотрансляции с сессии, антикоррупционный раздел и др.
Один из вопросов сегодняшней сессии Алтайского Заксобрания звучал довольно необычно: "Об обеспечении доступа к информации о деятельности АКЗС в интернете". Как оказалось, еще в ноябре 2017 года была создана рабочая группа по информационной открытости портала АКЗС. Она и занималась проработкой вопроса, как улучшить электронный ресурс краевого парламента. Кстати, сайт АКЗС входит в топ-30 среди аналогичных ресурсов представительных органов власти в субъектах РФ именно по информационной открытости.
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До недавних пор действовало положение о сайте akzs.ru, утвержденное в октябре 2012 года. Однако оно не регулирует весь спектр правоотношений, возникающих при использовании офсайта Заксобрания и не в полном объеме соответствует требованиям, предъявляемым к размещению информации о деятельности государственного органа власти.
Федеральный закон на этот счет указывает, что офсайт должен содержать:
1) общую информацию о государственном органе;
2) информацию о нормотворческой деятельности;
3) информацию об участии госоргана в международном сотрудничестве, а также о проводимых мероприятиях, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций;
4) информацию о результатах проверок, проведенных в пределах полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в самом госоргане;
5) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа;
6) статистическую информацию о деятельности;
7) информацию о кадровом обеспечении;
8) информацию о работе с обращениями граждан, организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления.
Дополнительно алтайские депутаты решили размещать о себе и некоторые другие сведения.
При этом, правда, на простой вопрос одного из депутатов, сколько точно человек посещает интернет-ресурс АКЗС, было сказано, что это число крайне неравномерно и зависит от многих факторов. В итоге представитель аппарата Заксобрания уточнил, что речь идет примерно о 5 тысячах человек в месяц. При этом якобы еще в прошлом году данные показатели были в 2 раза меньше. После того, как данный вопрос был рассмотрен и народные избранники ушли на 20-минутный перерыв, к статистике вернулись еще раз. Председатель АКЗС Александр Романенко озвучил обновленные, куда более внушительные цифры — 45 тысяч пользователей.
Тем временем часть депутатов предложила задействовать для более качественного наполнения и продвижения сайта АКЗС известных в регионе блогеров, чтобы действительно создать ресурс "совсем другого уровня". Кстати, по самым скромным подсчетам, апгрейд интернет-портала может обойтись Заксобранию как минимум в несколько сотен тысяч рублей. Будет ли объявлен соответствующий аукцион в ближайшее время, неизвестно.
Комментарии
кто вообще посещает эти сайты кроме самих депутатов ? кому они приносят ,какуюто пользу ?
Может им ещё кадилом помахать?