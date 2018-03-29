Основатель Telegram Павел Дуров объяснил причину сбоя в работе мессенджера, пишет РИА "Новости".
"Проблемы в Европе вызвало отключение питания в кластере серверов. Со своей стороны, мы работаем над устранением этой проблемы, однако много зависит от того, когда провайдер центра обработки данных починит оборудование", — написал Дуров на своей странице в Twitter.
Сбой в работе мессенджера произошел в днем в четверг, 29 марта. Пользователи Telegram в России, Казахстане, Украине и ряде европейских стран пожаловались на невозможность подключиться к каналам и отправлять сообщения.
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