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Алтайский край с 30 марта живет в условиях шторма — в регионе на ближайшие двое суток объявлено оперативное предупреждение.
"На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололёдные явления, в южных и восточных районах сильный дождь, на дорогах гололедица", — информирует региональный Гидрометцентр.
Днем в крае температура составит +2...+7 градусов, в юго-восточных районах +7...+12 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров.
В Барнауле также передают осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёдные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура за окном составит +3...+5 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей региона не забывать о мерах предосторожности и просят не пренебрегать сообщениями о неблагоприятной погоде.
В настоящее время Алтайский край живет в условиях чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Напомним и то, что в течение двух ближайших дней температура в регионе будет опускаться, а в ночь на 1 апреля в крае обещают похолодание до -20 градусов.
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