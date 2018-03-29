А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово? Опрос

Генеральный директор сети "Киномир" Яков Кац сообщил корреспонденту ИА "Амител" о том, что число посетителей кинотеатров сократилось в два раза. И это несмотря на каникулы, которые начались в школах с понедельника, 26 марта. После трагедии в Кемерово люди просто опасаются идти развлекаться в торговые центры и кинотеатры. И не пускают детей.
"А я боюсь ходить теперь. Хотелось услышать заявление, что все под контролем", — призналась читательница Надя.
"С ребенком не ходим на каникулах. Боимся", — подтвердил гость.
"Из-за одного безответственного собственника ТЦ пострадают все остальные. Несправедливо как-то. Хотя опасения людей понятны. Со временем все забудется. А опасность может подстерегать где угодно. Что теперь, жить в лесу и никуда не выходить?" — возражает гость.
Редакция ИА "Амител" интересуется мнением читателей и предлагает принять участие в опросе: "А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?"
Комментарии
Мы были в кинотеатре с дочерью в воскресенье, в галактике. Хотела сходить с сыном на следующий день. Не боюсь, но...кажется как-то кощунственно сейчас идти в кинотеатр