Трое пропавших после пожара в Кемерово найдены живыми

Следователям удалось установить местоположение трех человек, которые ранее считались пропавшими без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, говорится в сообщении Следственного комитета.
"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ", — говорится в заявлении.
Ранее в СК сообщили, что поступило 67 заявлений о пропавших без вести при пожаре людях. В заявлении отмечалось, что в связи с этим некорректно говорить о составлении окончательного списка жертв пожара.
О 64 погибших рассказали в МЧС. Накануне об этом заявил замглавы ведомства Владлен Аксенов, подчеркнув, что среди погибших есть 41 ребенок. Опознаны были 27 тел, найденных на месте трагедии, по всем остальным потребуются дополнительные экспертизы.
Аксенов отметил, что у спасателей нет информации о пропавших без вести в результате пожара: "Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем".
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