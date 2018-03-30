Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 108 квадратных метров продают в центре Барнаула за 6,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Автор объявления отмечает, что жилье имеет улучшенную планировку. В квартире имеется три комнаты и гостиная-столовая. Выполнен качественный ремонт.
В качестве бонуса покупателю предлагают хозпомещение площадью 15 квадратных метров.
В подъезде, где расположена квартира, два лифта, есть консьерж. Придомовая территория охраняется, есть детская площадка.
Комментарии
Туалетная бумага от унитаза не далековато?
Да, не дотянуться...
С расчетом, что слуга попу подтирает, как раз эргономично