Житель Барнаула осужден за хищение мяса к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает прокуратура Алтайского края.
В судебном заседании было установлено, что в ночное время мужчина, взяв шестиметровую палку, сбил висевший на окне третьего этажа общежития пакет с мясными продуктами и с похищенным скрылся.
"Через несколько дней он опять взял указанную палку и, воспользовавшись тем, что в ночное время все спят и никто за ним не наблюдает, вновь сбил висевшие на окне третьего этажа пакеты, в которых находилось мясо. Однако уйти не успел, так как был задержан потерпевшим", — говорится в сообщении.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся и принес свои извинения.
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