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Лед на Иртыше взрывали в Казахстане и немного перестарались

, ИА "Амител"
О масштабах повреждений пока не сообщается, как и о том, получат ли жители компенсации

Фото: lenta.inform.kz

Наблюдавшие за подрывом льда на реке Иртыш жители казахстанского города Семей (бывший Семипалатинск) опубликовали видео, на которых взрывной волной выбивает окна в их квартирах, сообщает НТВ.

В момент взрыва лопаются стекла в стоящем на берегу реки доме. Комментарии очевидцев приводит портал "Семей сити".

"На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами", — рассказал один из очевидцев.

Жители отмечают, что не были осведомлены о готовящихся взрывных работах.

В мэрии сообщают, что спасатели были вынуждены экстренно взрывать лед на Иртыше после сброса воды с Шульбинской ГЭС и затопления острова Полковничий. Всего в город для противопаводковых работ было завезено 3,6 тонны взрывчатого вещества.

О масштабах повреждений пока не сообщается, как и о том, получат ли жители компенсации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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