Жительница Барнаула осуждена за открытое хищение пяти тысяч рублей у знакомой пенсионерки, сообщает прокуратура Алтайского края.
"В судебном заседании установлено, что подсудимая, находясь в гостях у своей пожилой знакомой, которой периодически помогала по хозяйству и оказывала помощь при проведении лечебных процедур, увидела в руках у женщины купюру номиналом в 5000 рублей, после чего с силой выхватила ее и выбежала из квартиры", — говорится в сообщении.
Отмечается, что похищенные деньги женщина потратила на алкоголь и продукты питания.
Подсудимая вину признала полностью, возместила материальный ущерб. Ее действия квалифицированы судом как грабеж — открытое хищение чужого имущества.
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % от заработной платы в доход государства.
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