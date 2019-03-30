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"Таможня дает добро": вспоминаем лучшие сцены из "Белого солнца пустыни"

, ИА "Амител"
Премьера полюбившегося миллионам людей фильма состоялась в СССР 49 лет назад

Фото: kinopoisk.ru

Премьера легендарного советского кинофильма "Белое солнце пустыни" состоялась ровно 49 лет назад – 30 марта 1970-го. Эта лента сразу же стала классикой отечественного кинематографа и завоевала сердца миллионов людей.

Конечно же, "Белое солнце пустыни" – это кладезь афоризмов и фраз на все времена. Вспоминаем вместе любимые фразы наших героев.

- Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться? 
- Лучше, конечно, помучиться.

Абдулла, руки-то опусти

Таможня дает добро

Павлины, говоришь? 

Да гранаты у него не той системы...

Восток — дело тонкое 

Вот что, ребята...пулемета я вам не дам 

Гюльчатай, личико-то открой

Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть 

Стреляли...

Давно здесь сидим...

Мне за державу обидно 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.03.2018 08:09
Filin

А через неделю после премьеры Павел Луспекаев умер

0  0
30.03.2018 09:13
- гость -

В нынешней России это кино не актуально.

0  0
30.03.2018 09:46
Читатель

30.03.2018 09:13
- гость -
Не думаю, что ценность художественного произведения должна оцениваться его актуальностью.

0  0
30.03.2018 12:30
гость

Шедевры всегда актуальны, а уж фраза '' Мне за державу обидно.'' ...

0  0
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