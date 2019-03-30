Фото: kinopoisk.ru

Премьера легендарного советского кинофильма "Белое солнце пустыни" состоялась ровно 49 лет назад – 30 марта 1970-го. Эта лента сразу же стала классикой отечественного кинематографа и завоевала сердца миллионов людей.

Конечно же, "Белое солнце пустыни" – это кладезь афоризмов и фраз на все времена. Вспоминаем вместе любимые фразы наших героев.

- Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться?

- Лучше, конечно, помучиться.

Абдулла, руки-то опусти

Таможня дает добро

Павлины, говоришь?

Да гранаты у него не той системы...

Восток — дело тонкое

Вот что, ребята...пулемета я вам не дам

Гюльчатай, личико-то открой

Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть

Стреляли...

Давно здесь сидим...

Мне за державу обидно