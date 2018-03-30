Фото: kinopoisk.ru
Премьера легендарного советского кинофильма "Белое солнце пустыни" состоялась ровно 48 лет назад – 30 марта 1970-го. Эта лента сразу же стала классикой отечественного кинематографа и завоевала сердца миллионов людей.
Конечно же, "Белое солнце пустыни" – это кладезь афоризмов и фраз на все времена. Вспоминаем вместе любимые фразы наших героев.
- Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться?
- Лучше, конечно, помучиться.
Абдулла, руки-то опусти
Таможня дает добро
Павлины, говоришь?
Да гранаты у него не той системы...
Восток — дело тонкое
Вот что, ребята...пулемета я вам не дам
Гюльчатай, личико-то открой
Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть
Стреляли...
Давно здесь сидим...
Мне за державу обидно
Комментарии
А через неделю после премьеры Павел Луспекаев умер