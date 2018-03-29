Прокурор потребовал для главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также попросил назначить ему штраф в размере 165 млн рублей, сообщает LIFE.
"Прокуратура попросила признать Максименко виновным и приговорить его к 15 годам заключения", — сказал адвокат обвиняемого Андрей Гривцов.
Прения по делу Максименко проходили в закрытом режиме, так как в материалах есть секретные данные.
Ранее сообщалось, что Максименко обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере. Кроме того, ему инкриминируется получение 50 тысяч долларов взятки за организацию уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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