Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщила в среду пресс-служба администрации Кемеровской области.
"Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что также на расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира.
В частности, шахтеры Кузбасса и других регионов России поддержали акцию по сбору средств семьям погибших и пострадавшим на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Горняки также собирают средства для пострадавших и семей жертв пожара на благотворительный счет, открытый администрацией региона.
Всего на сегодняшний день на благотворительный счет поступило 24,3 млн рублей.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пропавшими считаются также 64 человека.
Комментарии
Однодневный заработок?! Это просто неслыханная щедрость.
Интересно на фото в портфеле и есть момент передачи однодневной его зп...