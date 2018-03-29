На сайте Change.org появилась петиция с призывом к сенатору Елене Мизулиной сложить полномочия члена Совета Федерации из-за ее высказывания, касающегося трагедии в Кемерово, пишет ZNAK.
Недопонимание в обществе вызвал эфир телеканала "Россия 1", а именно ток-шоу Владимира Соловьева, посвященное трагедии в Кемерово.
Мизулина получает слово и выражает соболезнования… президенту Владимиру Путину.
"Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение! Потому что то, что он делает сегодня для России, — невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. И вдруг — так бездарно! За его спиной! А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. Он у нас духовный воин, сильный. Но ему тоже наша поддержка нужна!" — высказалась Мизулина.
Комментарии
такая же маразматичка как и тулеев