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От продажи Аляски до смерти Золотухина: чем запомнилось 30 марта

, ИА "Амител"
 
Ежедневник
30 марта в истории Барнаула, России и мира
 
В предпоследний день марта отмечается Ладодение, когда принято воспевать матушку-природу, которая "просыпается" после долгой зимы. Другими словами, это праздник весны и тепла, который наши предки отмечали в честь богини славянского пантеона Лады — покровительницы любви и брака.
В США 30 марта отмечается национальный день доктора.
У лютеран и западных христиан отмечается Великая (Страстная) пятница.
В 1613 году в этот день свой подвиг совершил костромской крестьянин Иван Сусанин.
В 1867 году подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.
В 1970 году на экраны вышел фильм "Белое солнце пустыни".
30 марта 1853 года родился голландский художник-импрессионист Винсент ван Гог
30 марта 1894 года родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин
В 1945 году родился британский музыкант Эрик Клэптон
В 2003 году в этот день скончался советский госдеятель, первый и единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов.
В 2011 году умерла артистка Людмила Гурченко, а еще через два года — актер Валерий Золотухин, имя которого знают все жители Алтайского края. Малая родина актера — село Быстрый Исток.
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

30.03.2018 09:22
Читатель

Eric Clapton - друг Джорджа Харрисона, гениальный гитарист, исполнитель гитарной партии в песне While My Guitar Gently Weeps, большой талант, весьма плодовитый композитор, оказавший большое влияние на музыку.

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