Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин не захотел выйти к собравшимся на митинге в Кемерово после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", передает ТАСС.
Песков заявил, что Путин, который приехал в Кемерово, чтобы проверить ход работ по расследованию причин и ликвидации последствий пожара, не вышел к собравшимся, поскольку в тех условиях диалог был невозможен.
"Путин очень конкретный, прагматичный президент. Если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма", — отметил Песков.
"С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно", — продолжил он.
Также Песков заявил, что считает неудачным выражение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который сказал, что горожане, собравшиеся на стихийную акцию после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", "бузотерили".
"Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих людей <...> абсолютная концентрация боли", — отметил Песков во время ток-шоу "В точку" в Высшей школе экономики. Его слова приводит Русская служба Би-би-си.
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