Федеральные учреждения здравоохранения смогут получить дополнительные инвестиции за счет участия в концессиях. Соответствующий правительственный закон, ранее одобренный Госдумой в третьем чтении, был рекомендован к принятию Советом Федерации Комитетом палаты регионов по экономической политике, пишет "Парламентская газета".
По словам члена Комитета Юрия Важенина, закон направлен на формирование условий для развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.
Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю
"Речь идет о передаче федеральным госучреждениям здравоохранения полномочий по подготовке проектов конкурсной документации и соглашений, обеспечение конкурсной комиссии и отслеживание исполнения обязательств", — пояснил сенатор.
Он отметил, что предоставленное бюджетной организации право участвовать в качестве концедента позволит повысить гибкость концессионного механизма для сферы здравоохранения, а также расширить практику привлечения частных инвестиций в объекты здравоохранения.
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