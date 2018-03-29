Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о сходстве "дела Скрипаля" с романом "Преступление и наказание" Достоевского, сообщает РБК.
"Борис, скажите, а вы "Преступление и наказание" дочитали или на начале и остановились?Давайте обратимся к мыслям следователя Порфирия Петровича, который в отличие от вас дотошно вел дело об убийстве процентщицы и ее сестры. "Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с", — напомнила Захарова строки из книги.
Накануне Джонсон, выступая на пасхальном банкете в МИД Великобритании заявил, что "дело Скрипаля" похоже на начало "Преступления и наказания" "в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают".
С 26 марта более 20 стран выслали российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
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