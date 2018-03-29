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"Перемены": Песков рассказал о своем страхе

, ИА "Амител"
Ранее он заявил, что его дальнейшая карьера на должности пресс-секретаря будет зависеть от решения главы государства

Фото: bzns.media

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ток-шоу в Высшей школе экономики рассказал студентам о том, чего боится, сообщает РИА "Новости".

"Перемен. В этом моя слабость", — сказал Песков.

Он также признался, что ему очень интересно работать на нынешней должности.

В декабре прошлого года в эфире телеканала "Россия-24" Песков заявил, что его дальнейшая карьера на должности пресс-секретаря будет зависеть от решения главы государства: "Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, нужно будет уволить, когда будет новый президент, потому что будет назначен новый пресс-секретарь. Но здесь на все воля следующего президента".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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