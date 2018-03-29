Фермер из китайской провинции Цзянси Гао Ипин передвинул свой трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание South China Morning Post.
В 2014 году фермер потратил миллион юаней (около девяти миллионов рублей) на возведение трехэтажного дома. Несколько месяцев назад он въехал туда с семьей и вскоре узнал, что здание придется снести из-за строительства шоссе. В качестве компенсации местные власти выплатили ему 680 тысяч юаней (6,2 миллиона рублей).
"Мы прожили там меньше года. Я не хочу его сносить", — заявил мужчина.
Он решил сохранить постройку, переместив ее в другое место. Фермер нанял рабочих, которые за шесть недель передвинули здание на шесть метров. Это обошлось ему в 360 тысяч юаней (около трех миллионов рублей).
Примеру Ипина собирается последовать его сосед, чей четырехэтажный дом, который он построил два года назад, также хотят снести. Правда, чтобы сохранить это здание, его придется передвинуть на сто метров.
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