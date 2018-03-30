Ученые из Российской академии наук объяснили, почему вакцина против гриппа перестала эффективно бороться с заболеванием, сообщает "Русская планета".
В ходе анализов эксперты выяснили, что современная вакцина против гриппа не влияет на рост различных видов Т-клеточных рецепторов, из-за чего организм фактически не распознает вирусы.
Исследование проводилось на пациенте, который в течение всей жизни регулярно делал прививки против гриппа. Каждый раз врачи использовали препарат одного и того же производителя, но состав вакцины менялся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Ученые выяснили, что в крови пациента состав Т-клеточных рецепторов не увеличивался, из-за чего иммунная система не реагировала на возбудители вирусов. Таким образом, по мнению исследователей, современные вакцины не создают в организме новые Т-клеточные рецепторы, которые могут распознавать белки вирусов.
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