Как отметил губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами в рамках "Медиалога", ежегодно на реализацию программы "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" направляются сотни миллионов. А в 2018 году эта сумма близка к 1 млрд рублей. В этом году объем этих средств сокращаться не будет.
"Более того, федеральная составляющая прирастает в этом году, — отметил Александр Карлин. - Буквально вчера мы получили от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации ответ на наше обращение. И к тем объемам, что у нас были, нам выделили еще порядка 46 миллионов рублей".
Глава региона разъяснил, что госпрограмма поддержки села состоит из нескольких подпрограмм: это и решение жилищной проблемы, газификация территорий, строительство ФАПов и сельских амбулаторий. А также строительство дорог.
"Это очень важная для нас тема – строительство сельских дорог, подъездов к сельским населенным пунктам, которые соединяют с автомагистралями, делая этот населенный пункт устойчивым к транспортной доступности вне зависимости от сезона. За годы существования программы (с 2012 года – прим. ред.) построили дороги к 111 населенным пунктам, — рассказал губернатор края. - По газификации мы будем работать в четырех сельских территориях. ФАПы и амбулатории мы построим в этом году в 6 сельских территориях. Мы стараемся таким образом распределить финансовые средства, чтобы тем или иным сегментом госпрограммы мы зашли в каждый сельский район, чтобы никто не чувствовал себя на обочине прогресса".
Особый акцент Александр Карлин сделал на местных инициативах: "На самом деле мы как раз получили дополнительные ресурсы под эти инициативы, и сегодня мы говорим об объеме порядка 20 млн, которые мы можем дать конкретному населенному пункту. Законодатель требует небольшое, почти символическое участие населения, местного бизнеса, местных бюджетов, чтобы дать возможность быть контролерами средств. И мы обустроили немало мест, до которых при других подходах мы бы не дошли – детские площадки, места отдыха. Мы существенным образом привели в порядок объекты сельской культуры. Решаем эти вопросы по региональным программам, но пока мы можем заниматься либо районными центрами, либо значимыми объектами культуры крупных населенных пунктов. А зачастую ситуация такая: сельский клуб востребован, но нужно привести его в порядок, отремонтировать. И мы активно будем продолжать здесь работать. И получив федеральные бюджеты по направлению "местные инициативы", мы будем этим заниматься. Так что ждем эти инициативы от жителей сельских территорий".
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Бюджет Алтайского края в 2018 году 95,6 млрд рублей
На развитие сел в 2018 году на Алтае потратят почти 1 миллиард рублей