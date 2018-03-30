Россияне в 2017 году увеличили потребление сладкого до рекордных 24,5 килограммов в год, в среднем потратив на это по 7000 рублей, сообщает НСН.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова, объяснила увеличение потребления нестабильной обстановкой, которая заставляет граждан искать утешение в конфетах и пирожных.
"Человеку всегда хочется сладкого, когда он находится в стрессовой ситуации, испытывает тревогу, другие негативные чувства. А то, что происходит в мире в целом — войны, катаклизмы, ухудшение социально-экономической ситуации — не прибавляет людям оптимизма. Такие исследования проводились еще в 2008 году, когда был первый кризис. Как только подобные изменения происходят, увеличивается потребление простых углеводов и жиров. А это сладости, поэтому мы и наблюдаем такие последствия", — отметила Ионова.
Она подчеркнула, что съесть 24,5 килограмма сладостей в год — не шутка, особенно если вспомнить, что эта цифра не учитывает сахар, полученный из другой пищи: "Если посчитать еще тот сахар, который содержится в других продуктах, помимо сладостей, то будет значительно большая цифра. И это общая тенденция увеличения потребления сладостей, которая присутствует в России, и, к сожалению, мы никак не можем ее побороть. В связи с этим есть риск и развития ожирения, и развития сахарного диабета второго типа, которые друг с другом связаны. У огромного числа детей наблюдается эти заболевания, и это очень серьёзная проблема".
Комментарии