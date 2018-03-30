ФАС заявила об отсутствии признаков дефицита бензина в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство не наблюдает признаков дефицита на российском рынке бензина, передает ТАСС.
"У нас нет каких-то особых условий обращения этого товара или какого-то дефицита. Почему должна цена плыть? Если она пойдет наверх, мы оштрафуем всех", — заявил Артемьев.
Данное заявление он сделал после того, как участники рынка призвали расширить норматив продажи топлива на бирже для борьбы с дефицитом топлива.
Ранее Совет по товарным рынкам, объединяющий независимых участников топливного рынка, заявил о достижении биржевыми ценами на бензин исторических максимумов.
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