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Россиянам хотят запретить работать по совместительству, ради их же блага

, ИА "Амител"
По мнению депутата, кроме сохраненного здоровья, гражданам будет и материальная польза

Фото: rjob.ru

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в ближайшее время планирует внести инициативу о запрете работы по совместительству, пишет "Парламентская газета".

"В первую очередь важно защитить работника от нагрузки, сохранить его жизнь и здоровье. Человек, работая в двух-трех местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его работы. Законодательство сегодня не содержит требований о том, что работодатель, у которого человек трудится по основному месту работы, обязан проверять наличие у него других мест работы и условия работы на них", — объяснил свои тревоги депутат Вострецов.

К тому же, как он подчеркнул, записи в трудовую книжку при работе по совместительству делаются только при желании работника: "И часто получается, что работник, который не обязан уведомлять работодателя о других местах работы, за исключением определенных категорий, заключает еще один договор, в котором ограничение по часам работы ни работодателем, ни работником может не соблюдаться. Выявить подобные факты сложно. Их замалчивают обычно".

По мнению депутата, кроме сохраненного здоровья, гражданам будет и материальная польза, если запретить им работать по совместительству.

"В том числе и материальная. Зачастую у нас под совместительством скрывается обычная переработка и люди получают не те деньги, которые им действительно положены. Кроме того, остро, например, встает вопрос, когда дело касается больничного, при работе по совместительству своя специфика его оплаты. Болеть совместителям финансово невыгодно, человек теряет деньги и за работу, и за больничный", — отметил Вострецов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.03.2018 06:21
- гость -

Они полностью оторваны от реальной жизни граждан.

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