Фото: businessinsider.com
Американский лидер Дональд Трамп во время последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что США выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на канал NBC News.
Издание отмечает, что республиканец во время разговора с главой РФ, который прошел 20 марта по инициативе американской стороны, заявил: "Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю".
По словам одного американского чиновника, представленные Путиным в ходе послания Федеральному собранию новые системы российского вооружения "действительно вывели президента [Трампа] из себя".
Советники главы США по нацбезопасности, в свою очередь, сообщили каналу, что сейчас неизвестно, состоится ли встреча между Путиным и Трампом, поскольку последний "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".
Агентство уточняет, что во время телефонного разговора 20 марта глава Соединенных Штатов поздравил Путина с победой на выборах. Тогда сообщалось, что беседа глав государств в целом "носила конструктивный, деловой характер и была ориентирована на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".
Комментарии
Трамп видно совсем дурак. Ему сказки рассказывают, а он ведётся.
Уже представляю как Трамп показывает диснеевский мультфильм со спутниками, лазерами, и звездой смерти.
Уже представляю как Трамп показывает диснеевский мультфильм со спутниками, лазерами, и звездой смерт
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Ах-ха.. кадры из к/ф Звездные войны ))
даже если пол бюджета выделенного на оборону там разворовывается все равно это в несколько раз больше чем выделяет Россия. Наше правительство ввязалось в гонку вооружений которую проиграет...
Вооружения всегда нужны. Новые виды. Америкосы сейчас пытаются переместить в контейнере антивещество с места на место. Они уже научились его удерживать в магнитном поле
Для чего? Они делают бомбу. Сверхкомпактную бомбу на антивеществе мощнее термоядерной в 2 миллиона раз
Какая гонка вооружений? Пока траты совсем не серьёзные. Ну сколько этот мультик с графикой 90-х мог стоить?
Как вы заели уже ныть. Все вас обманывают, все везде плохо у вас.
Веревка пушистая и мыло душистое и не стоит себя и других мучатью
Вооружения всегда нужны.
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А может для начала научится смартфоны или стиральные машинки делать?
30.03.2018 09:04
майор
ничего у них не выйдет как обычно.
руки коротки , а в голове баксы.
Россия и наш народ в ЧС может выдать такие перлы , какие другим и не снились...
Нам экономического правильного развития не хватает.
В ситуации высылки наших послов и непрерывного полета разведчиков возле наших границ, экспроприации нашей недвиги, убийствах наших беглых воров,
предлагать нашим детям отдых за бугром считаю преступлением еще большим, чем вложение средств в долги этих стран.
Тут ной, не ной, а общеизвестно, что предыдущую гонку СССР не выдержал. Что будет с нынешней? Зачем наступать на те же грабли?
30.03.2018 09:15
- гость -
земли наши будешь стиральными машинами от добрячков соседей оборонять?
или веришь по наивности своей что они тебе инвестиции в экономику сделают???
и печенек сладких дадут ?
30.03.2018 09:20
враки, сами сдали под вот такие песни , что ты сейчас поешь
09:22, как вы не можете понять, что если страна не в силах изготавливать стиральные машинки и смартфоны, то и вооружения то же. Всё это очковтирательство с зомбоящика пустая болтовня для ватников.
30.03.2018 09:31
- гость -
провокатор, ты историю своей страны подучи получше.
у нас заводы делали продукцию ОПК в первую очередь, а потом переориентировались на мирную продукцию. Поэтому мирное все такое кривоватое было.
какая гонка вооружений? ракетстроение развалили, с 2019 году начнет закупать места на американской ракете дракон для доставки своих космонавтов. в 2013-2016 год отток ученых и специалистов из России увеличился в 2 раза!!! с голой ж.. на на танк пойдете или хотите ездить по убитым дорогам водить детей в разваливающиеся школы т.к. все деньги будут уходить на гонку вооружений которая все равно будет проиграна? или верите нашему ввп, который кроме картинок ничего не показал, так я вам на картинках такое оружие могу показать и с такими характеристиками...
скоро вспомним 90-е а может еще хуже
О каком могуществе России можно сегодня говорить, если даже свои трусы В нашей стране не шьют. Страна скатилась ниже уровня Зимбабве. И правильно говорят, что мы уже не бензоколонка, Мы простой трубопровод, нефти и газа. Пойте хвалебные Оды нашему бездарному, расплодившему Воров и Жуликов так называемому-Президенту. Тучи сгущаются. Жаль детей и внуков. Вот им достанется, думаю по самое-НЕМОГУ.
09:35, а вы случаем не забыли написать, что это было не в России, а в СССР? В СССР умели делать и стиральные машины и телефоны. Даже компьютеры и радиоприемники делали!
"А может для начала научится смартфоны или стиральные машинки делать?"
- А какие смартфоны делаются в США и какие в РФ?
- Какое место Россия занимает место в мире по экспорту стиральных машинок? Погугли - будешь удивлен, а еще глянь паспорт у своей - аналогично! Из бытовой техники экспорт стиралок занимает в экспорте из РФ одно из ведущих мест. Неуч.
09:50, сказочник ты отмороженный!
и кого в итоге будет защищать это сильная армия,больных и не образованных людей?
Главное, чтобы американцы не запретили китайцам продавать нам свои магнитолы, делающиеся по их лицензиям. Иначе откуда микросхемы для своих ракет выпаивать будем?
Чубатый парень уже в гонке вооружений давно.... 700 лярдов военный бюджет, у нас 60....вот он по ушам катается, только вот со своим бюджетом они ничего не смогли, а мы смогли....Ожидаю шельмование в свою сторону от вышеотписавшихся, только вот у этих эксперДов по ходу те же источники информации что и у меня или тут поляну метят несколько Штирлицев, особенно этот парень который про ....."Они делают бомбу. Сверхкомпактную бомбу на антивеществе мощнее термоядерной в 2 миллиона раз"
А знаете ли вы что телевизоры Самсунг делают в России? Хотя из всех деталей телевизора в России производится лишь задняя металлическая крышка.
18 лет. В стране, которая 72 года как победила в той войне. А что было через 18 лет в странах, которые войну проиграли? Германия, например, в 1963 году – ведущая экономика Европы. Да ладно, скажете вы. Порабощённые немцы утратили национальную идентичность, перестали говорить на немецком языке, лишились всех духовных скреп. Променяли Гете и Гейне на Пресли и Уорхола. И вообще – план Маршалла, американские деньги. Хотя, повторюсь, ведущая экономика Европы. Причём не у цельной Германии, а лишь у западной части её.
Но вот Япония. Единственная страна на планете, подвергшаяся атомной бомбардировке. Лишённая природных ресурсов и вообще всего. Включая план Маршалла. И что же Япония через 18 лет после проигранной войны? Страшно сказать: страна развивалась самыми стремительными темпами в мире. Во всем мире, не в Азии. А в 1964 году приняла Олимпиаду и ошарашила всех уровнем технологической продвинутости.
18 лет этот чувак куда-то там посылает депутатов и сенаторов. Тем временем, закрываются сельские школы. Асфальтовые дороги в провинции превратились в труху за эти годы. Плодородные земли заросли кустарником и деревьями. Вымерли деревни. В районных центрах нет канализации, горячей воды и газа."(с)