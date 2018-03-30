Фото: zur.ru
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в пятницу, 30 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение по Павловскому тракту и проспектам Строителей, Ленина, где скорость движения авто не превышает 5-7 километров в час.
Так, на Павловском тракте пробки наблюдаются в районе пересечения с улицей Просторной, а также на участке от кольцевого перекрестка до пересечения с Новороссийской улицей. На проспекте Строителей машины встали в районе площади Победы, а на проспекте Ленина — на участке от пересечения с улицей Северо-Западной до улицы Кулагина.
Кроме этого, пробки образовались на нескольких отрезках улиц Попова, Малахова, Советской Армии, Власихинской и Сизова.
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