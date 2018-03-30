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Новости

Более 20 иностранных самолетов вели разведку у границ России за неделю

, ИА "Амител"
Российским летчикам приходилось совершать вылеты шесть раз

Фото: twimg.com

23 иностранных самолета за минувшую неделю вели разведку у российских границ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официальный печатный орган Минобороны, газету "Красная звезда".

Уточняется, что российским истребителям сил ПВО приходилось шесть раз подниматься в воздух, чтобы перехватывать и сопровождать иностранные самолеты.

Подчеркивается, что при этом не было допущено "нарушений воздушного пространства РФ".

Также отмечается, что на минувшей неделе специалисты из РФ провели одну инспекцию на территории Соединенных Штатов по договору о стратегических наступательных вооружениях. В России пока такие проверки не проводились.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2018 09:08
- гость -

Кругом враги, нужно теснее сплотиться вокруг лидера, которому только и наносят удары в спину!

0  0
30.03.2018 09:30
гость

Красавцы летчики, надеюсь погоняли пендосов как следует.

0  0
30.03.2018 09:39
- гость -

30.03.2018 09:08
- гость -
предлагаете что то другое?

0  0
30.03.2018 09:44
- гость -

Ограничение экспорта палладия - серьезный инструмент давления со стороны России. Это признают и западные аналитики.

Дефицит этого металла может полмира оставить без зубных протезов, жестко усложнить ситуацию в автомобилестроении, электронике.

Иными словами - Россия может использовать палладий как торговое оружие. (с)

Так сделайте это, устали ждать достойного ответа на их кусания

0  0
30.03.2018 09:46
- гость -

сначала лезут везде своим свинячим рылом, потом пугают весь мир. А мы должны сплачиваться. От кого, я стесняюсь спросить? Пусть их семьи, живущие в ЕС и США сплачиваются, причем тут, на родине.

0  0
30.03.2018 09:47
- гость -

30.03.2018 09:39
- гость -

Что кроме предложенного можно еще предложить?

0  0
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