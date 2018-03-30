Фото: telegraph.co.uk
Отравленная в городе Солсбери (Великобритания) дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить. Об этом пишет Life, ссылаясь на "Би-би-си" и представителя больницы.
По словам доктора Кристин Бланшард, Юлия хорошо отреагировала на лечение, при этом ей продолжают круглые сутки оказывать квалифицированную медпомощь.
Подчеркивается, что сам бывший полковник ГРУ все еще находится в критическом, однако стабильном состоянии.
Напомним, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта текущего года. Лондон утверждает, что вещество было российского производства. В Москве причастность к инциденту опровергают.
Комментарии
кто-то премию не получит..... хотя может и наоборот
получит убежище в англии и кучу бабла если обвинит россию, а вы бы как поступили?
Последнее, что я видела, наверное сейчас рассказывает Юлия британским правоохранителям, это лицо сотрудника российской спецслужбы и баллончик с газом в его руке, с надписью "Новичок. Сделано в России"