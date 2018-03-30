Фото: 1rre.ru
Украина не выдаст России своего гражданина Никиту Кувикова, известного в Сети как пранкер Евгений Вольнов, который стал автором фейка о 300 жертвах пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на официального представителя СБУ Елену Гитлянскую и интернет-издание "Обозреватель".
"Украина своих граждан не выдает, — цитирует агентство ее слова.
Гитлянская отметила, что вопрос о выдаче не относится к компетенции Службы безопасности. "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти", — подчеркнула она.
Отметим, что ранее Следственный комитет РФ возбудил против украинца уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды".
25 марта пранкер опубликовал в Сети ролик, в котором он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях. Во время разговора он отмечает, что должны привезти "более трехсот трупов". Данная информация шокировала сотрудников морга.
По мнению следствия, украинец сознательно вводил в заблуждение родных погибших и пострадавших, "таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".
Басманный суд столицы РФ заочно арестовал пранкера, Следственный комитет намерен в скором времени объявить его в розыск.
Комментарии
А зачем отдавать, им выгодней его грохнуть и обвинить Россию
Дяденька Рамзан его уберёт!!!
Всё правильно. Если человек совершил своё преступление находясь в Украине, то и судить его должен их суд. А наши дурни могут хоть на Трампа уголовное дело заводить.
Дяденька Рамзан его уберёт!!!
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Хотите ещё санкций? Скоро с вовой здороваться никто не будет.
"Скоро с вовой здороваться никто не будет"
- И Что? А никто это кто? Если тридварасы не будут здороваться без этого не жить?
30.03.2018 09:46
- гость -
И че? Машин во дворах меньше будет?
30.03.2018 09:46
- гость -
А никто - это мир. И будешь ты жить во все более обнищавшей стране, ходить в лаптях и интересоваться "А когда твоих родных из тюрем выпустят?" ну или "Интересно сегодня дяденька рамзан много наших людей убьет или меньше чем обычно ?".
А никто это кто?
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Все!!! Ну может Ким Чен Ын будет
Они уже просчитывают, как его убрать, чтобы на Россию свалить
09:50, Вы несколько не верно написали.
ходить в лаптях и интересоваться "Что же там у хохлов?", "Когда же развалится Америка?"
30.03.2018 09:51
- гость -
Кроме него еще 80 % населения Земли не являются русофобами. А без 20 % гнусных русофобских тварей можно и обойтись
Как всё просто! Перевести стрелки на Украину и про своих вороватых чиновников виновных в трагедии можно не писать! Ведь никто из этой братвы не то, что не арестован, но даже не обвинен!
30.03.2018 09:50
- гость -
Никто это максимум 20 % населения мира
30.03.2018 09:50
и интересоваться "А когда твоих родных из тюрем выпустят?"
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Вы про Гуантанамо?
30.03.2018 09:53
- гость -
Есть и другой вариант, ходить в лаптях и интересоваться "Когда можно лизнуть русофобский зад, чтобы нам дали немного денег, обновить лапти по новым технологиям? А, еще не скоро, ну, подождем полижем еще"
30.03.2018 09:38
- гость -
Всё правильно. Если человек совершил своё преступление находясь в Украине, то и судить его должен их суд. А наши дурни могут хоть на Трампа уголовное дело заводить.
Очень скудны твои юридические познания, уголовное дело возбуждается не просто так, его наличие дает основание для объявления фигуранта в официальный розыск, а официальный розыск и заочный арест фигуранта развязывает спецслужбам руки....т.е. поедет этот клоун куда то отдыхать, а домой не приедет.....в итоге , через определенное время очнется под шконкой на каком нибудь централе, как это было с Савченко например. Мало того, это дает основание обратится в Интерпол, который кстати отловил нам не одного жулика по общеуголовным преступлениям....
Олэна Гитляньска из СБУ - мужественный борец за права пранкеров-патриотов Нэньки.
Имею мнение, что этого одноногого пранкера на Окраине свои придавят еще раньше, чем этот пранкер думает.
30.03.2018 09:57
- гость -
О каких стрелках речь?
Следствие по кемеровской трагедии уже закончено?
Никто не наказан?
Все ушли от наказания?
Или вы считаете следствие не требуется, и нужно просто хватать всех, на кого подумалось и садить пожизненно? А кого садить? На кого укажут? Кто укажет? Вот такой же пранкер из Холостана?
У меня впечатление, что некоторые люди, наподобие вас, резко потеряли все свои умственные способности, кроме когнитивных - есть, ходить, испражняться. Но не думать.
30.03.2018 09:39
- гость -
Хотите ещё санкций? Скоро с вовой здороваться никто не будет.
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эти истории про "здоровканье" с Вовой, и пренебрежением всего мира, лично я уже лет 10 слышу.
нам не санкции страшны, или блеяние Терезы Мэй, а наличие в стране ряда поганцев, которые готовы интересы своей страны продать за гипотетический хамон, который, кстати, они и в сытные времена не ели.
лично я уже лет 10 слышу.
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Ну так за 10 лет вова много чего добился. Если раньше ему Меркель пивко свеженькое возила, то теперь с ним даже говорить не хочет. А за развязывании войны с братским народом вову ещё 1000 лет проклинать будут.
30.03.2018 10:35
- гость -
Украина не братский народ. И Беларусь скоро будет не братским, если будут продолжать отравленное молоко к нам поставлять!
30.03.2018 10:19
Грантштейн
Трольчатник - читай как написано - арестовано пять человек, среди них нет чиновников!
Украина не братский народ.
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Пропаганда в голове с мозгами не приживается. Украина была и будет братским народом. Как только наша страна излечится, и кошей, и его царство будет повержено, то через пару поколений будет мир и дружба.
30.03.2018 10:35
- гость -
Это то молоко, которое вам на инопланетной тарелке доставляют, когда вы фольгированную шапочку надеваете ?
30.03.2018 10:35
- гость -
слышь ты, ч.м.о. дырявое, кто развязал волйну в Окраине?
Крым мы вернули, это да.
а на Донбассе хохлы послали своих вояк усмирять местное население.
пасть заткни, навальнёныш, про вину России.
это Россия с самолетов и артиллерией по Донецку лупила?
да, подкармливали местных, кто против путчистов в Киеве восстал.
да, не препятствовали добровольцам.
но наших войск там не было и нет.
Украина не братский народ. И Беларусь скоро будет не братским,
Вы так далеко пойдёте. А Казахи братский народ? А Алтайцы?
30.03.2018 10:45
- гость -
Действительно, умственные способности не ваша сильная сторона.
Вы осознаете, что следствие не закончено?
Вы осознаете, что это не весь список тех, кто в итоге будет в качестве обвиняемых на суде?
Вы понимаете, что нельзя без доказательств привлекать в качестве обвиняемого тех, кто не очевидно, а опосредовано ответственен?
Вы понимаете, что есть те, кто однозначно, фактически, безвариативно ответственене в соблюдении ПБ - это те пятеро, кто уже сейчас проходит в качестве подозреваемых, и есть те, кто опосредованно, неочевидно отвественен - это те, кто разрешал строительство, согласовывал эксплуатацию, подписывал акты, допуски, разрешения? И что этих неочевидных привлечь можно только имея доказательства, а на доказательства требуются следственные действия, а для них требуется время?
Почему вы, наверное взрослый человек не понимаете прописных истин?
Зачем вы начинаете крик поднимать ранее окончания следствия?
ЗЫ
И, будьте любезны, свою лексику отфильтруйте. Негоже с таким поганым ртом в обществе находиться.
30.03.2018 11:02
Грантштейн
Ну, объясни, трольчатник, почему не арестован ни один из чиновников, дававший разрешение на эксплуатацию крематория?!
Геноцид Эклеров
30.03.2018 10:35
- гость -
слышь ты, ч.м.о. дырявое
_______________
Сразу видно каково Ваше воспитание, образование, да и отношение к жизни.
Я вас выше предупредил, что с таким поганым ртом негоже находиться в обществе, пускай даже оно такое как на этом сайте. А посему я более не отвечаю на ваши реплики до момента возвращения к разрешенным рамкам дискуссии. Если вы хамло, то я не собираюсь опускаться до вашего уровня, который подтверждается вашей неспособностью прочитать и осознать мой предыдущий пост про сроки следствия.
А что 60 это мало? Почему во всём стал виноват хохол?
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Фокин заявил, что дети, которые погибли во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», «пожертвовали своей жизнью», а кузбассовцы должны прекратить выходить на протестные акции и поддержать президента Владимира Путина. «Кузбассовцы, сегодня мы все ослеплены горем. Мы не слышим, мы выходим с такими протестными вещами… Но мне кажется, нам пора остановиться. Вдохнуть воздух Кузбасса и сказать себе: „Давайте поддержим президента!“ Эти ангелы, которые пожертвовали своей жизнью, они должны консолидировать нас в этой серьезной политической ситуации, в которой находится страна»
30.03.2018 11:14
- гость -
Кто-то сомневается, что здесь виноват хохол, а в Волоколамске виновата свалка?
«пожертвовали своей жизнью»
Ради чего?
Всегда интересны доводы наглосаксонских и хохломайданных троллей и наших плохишей - весь мир против, Ким Чен Ын за и "в лаптях и ватнике и без айфона". По пунктам. Если "весь мир" это подстилки и половые тряпки наглосаксов, то пусть он будет против, и слава Богу что мы больше не кормим всю эту восточноевропейскую свору нахлебников. Ким Чен Ына и корейский народ уважаю больше, чем "просвещённую Европу", которая сегодня отказывается высылать дипломатов, а завтра под угрозой лишения айфона готова лизать пятую точку кому угодно.И третье - если для кого-то признаком счастья является хождение на шпильках, в синтетических колготках по морозу, то лучше лапти и ватник, а времяпрепровождение в инстаграмме при помощи айфона, заменившее природу, спорт и обычное человеческое общение это не признак счастья для нормального человека. Впрочем объяснять плохишу что Родину за печенье и варенье не продают бесполезно.
По теме. Думается, данное существо должно случайно оказаться на территории России,арестовано и осуждено. Опыт Савченко у нас есть.
Украина срочно запросила у Великобритании немного Новичка.
У них есть секретный и оригинальный план
30.03.2018 11:19
- гость -
Может ради путина?
30.03.2018 11:14
Надо Сплотиться
у Фокена ломка.
Кстати, надо отметить что люди не поддерживающие нашу власть и её курс пишут обдуманные вещи, выражая аргументированную позицию. А вот их оппоненты ведут себя как гопники, пишущие только оскорбления. О чём это говорит?
По теме. Думается, данное существо должно случайно оказаться на территории России,арестовано и осуждено. Опыт Савченко у нас есть.
так что он сделал то? сбрехнул в разговоре с моргеналом про 300 жертв? можно ли сказать что 300 это многа а тогда как 64 это в самый раз? или как?
30.03.2018 11:12
- гость -
а какого ты ждал к себе отношения за враньё? может тебе путевку в санаторий подарить надо было?
вали на окраину к пете параше, там всем рады, кому Россия не нравится - илюша пономарев, откинувшийся вороненков.
откуда вы только вылезаете, ...
30.03.2018 11:24
- гость -
Вы знаете, я готов с вами поспорить. Прочтите мою переписку в этой теме.
Кстати, надо отметить что люди не поддерживающие нашу власть и её курс пишут обдуманные вещи, выражая аргументированную позицию. А вот их оппоненты ведут себя как гопники, пишущие только оскорбления. О чём это говорит?
Спасибо за минутку предобеденного юмора. От чистого сердца благодарю.
В пожаре сгорели люди, на площади собрались бузатёры, а во всём виноват хохол.
Но мне кажется, нам пора остановиться. Вдохнуть воздух Кузбасса и сказать себе: „Давайте поддержим президента!“
Вот тварь, это что, у президента погибли дети, что его держать надо? Его детишки здоровые и живые, живут припеваючи ни фига не делая. Так же как и .ополиза фокина.