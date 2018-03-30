Фото: hyser.com.ua
В Государственную думу внесен законопроект, дающий региональным властям право устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщает "Российская газета".
Издание уточняет, что власти регионов смогут устанавливать дополнительные условия или полностью запрещать розничную продажу алкоголя в кафе, которые находятся в жилых зонах. В тексте законопроекта отмечается, что данное решение власти будут принимать на основании решения общего собрания собственников помещений.
Также инициативой допускается розничная продажа алкоголя в ресторанах, кафе и буфетах, площадь зала обслуживания которых составляет не меньше 20 квадратных метров.
Комментарии
Депутаты Госдумы об алкоголизме в стране по себе судят? Да и Губернаторы некоторые думают, что в зонах подтопления одни алкаши живут.
Вот это правильно. Нечего алкоголь, сигареты и любые другие наркотики в принципе продавать в жилых домах.
Пиво не есть алкоголь, этим и прикрывается, уже целое поколение выросло пивных алкоголиков....
Вместо решения причин возникновения алкоголизма, борются с ее последствиями, что малоэффективно, но зато показывают свою работу и заботу о населении
и в чем тут забота, то что дальше придется идти?
и в чем тут забота, то что дальше придется идти?
А кто говорит про заботу о наркоманах? Имеется в виду забота о людях, о нормальных жильцах домов.
предлагаю запретить пивнушки в городе и перенести их за город, например в зоны опережающего развития) ведь развитие у нас только в этом направлении идет
Пивнушки еще хуже продажи алкоголя в разы. выйдешь на улице на 360провернулся и 10пивнушек на глаза попали. это же ужас.
выйдешь на улице на 360провернулся и 10пивнушек на глаза попали. это же ужас.
ну , а что вы хотели? новостройки.
30.03.2018 10:22
- гость -
Будьте добры, расскажите про причины алкоголизма.
Мне для общего развития.
у нас90% всех магазов в жилых домах ну пусть все марийки без алкоголя оставят
Бороться надо с нищетой. Отсюда все беды.
30.03.2018 11:18
- гость -
Вы удивитесь, но я сейчас перечислю страна, в которых потребление чистого этанола на душу населения выше, чем в России: Литва, Эстония, Франция, Чехия, Люксембург, Германия.
Как вы считаете, население этих стран беднее россиян?
Или может после прочтения этого в вашей голове зародятся мысли о том, что может не бедность причина алкоголизма?