Где купить "правильные" куличи и пасхи к святому празднику

В грядущее воскресенье, 8 апреля, православные христиане отметят светлый праздник Пасхи. Кулич – хлебный символ Пасхи, незаменимый атрибут светлого христианского праздника. Для того, чтобы кулич получился пышным и вкусным, необходимо иметь под рукой проверенный временем рецепт и хорошие кулинарные навыки в приготовлении выпечки.
Можно приобрести уже готовый кулич в специализированном кондитерском магазине. Это сэкономит кучу времени и позволит сохранить традиции в праздник, порадовав домашних вкусным пасхальным лакомством.
Кондитеры сети "Форне" используют старинную рецептуру приготовления куличей "на опаре". Тесто получается пышное, ароматное и не крошится. Специалисты сети не экономят на времени и сырье, чтобы кулич получился по-настоящему вкусный и полезный.
При изготовлении кулича используются только натуральные продукты: мука, дрожжи, яйца, маргарин, сахар, изюм. Никаких химических добавок, смесей и усилителей вкуса.
Хочется заметить, что все продукты, используемые при выпечке кондитерских изделий "Форне", проходят строгий контроль качества: по вкусу, консистенции, внешнему виду и составу. Выбираются только отборные качественные продукты: молоко, сметана, творог, яйца, мука, сахар, масло, мед, ягоды, фрукты, орехи и т.д.
Большой популярностью у покупателей пользуется новинка от кондитерской сети "Форне" – творожная пасха. Она готовится из настоящего отборного творога, сгущенного молока, а также с добавлением цукатов или изюма. Вкусно, полезно для детей и взрослых.
Кондитерская сеть магазинов "Форне" поздравляет всех с наступающим светлым праздником Пасхи и приглашает за покупкой вкусных фирменных куличей и творожных пасок.
Все фотографии в статье сделаны на кондитерском производстве "Форне"
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