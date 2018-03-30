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Стихия беспощадна: на Алтае оценивают состояние разрушенных паводком мостов

, ИА "Амител"
Эту работу ведет специальная комиссия "Алтайавтодора"

Фото: vk.com/barneos22

Спецкомиссия "Алтайавтодора" оценивает состояние дорожных сооружений, разрушенных паводком, обрушившимся на край.

Первым объектом, который был осмотрен специалистами, стал мостовой переход через реку Алей на дороге "Третьяково — Екатерининское – Новокамышенка" в Третьяковском районе.

Как уточняют в региональном Минстройтрансе, после резкого подъема воды в районе моста образовался ледовый затор, произошло разрушение железобетонной промежуточной опоры, а также частичное разрушение металлических балок пролетного строения и проезжей части.

Этот объект был передан на баланс краевого управления автомобильных дорог летом прошлого года. По словам начальника отдела мостов "Алтайавтодора" Андрея Лавренова, теперь здесь необходимо произвести демонтаж проезжей части моста и пролетных строений, а также выполнить устройство новых промежуточных опор, монтаж существующих пролетных строений и проезжей части с усилением.

Работы на объекте начнутся после того, как спадет вода.

Еще один мост, который пострадал от паводка, находится в Солонешенском районе на дороге "Алексеевка — Березовка – Солонешное – Новокамышенка". Здесь вода поднялась выше уровня проезжей части, и имеющийся деревянный мост был полностью разрушен. Специалисты пришли к выводу, что восстановление прежнего моста нецелесообразно.

Сейчас осмотр поврежденных паводком дорожных объектов продолжается, специалисты работают в Чарышском и Краснощековском районах.

Напомним, из-за паводка в Алтайском крае действует режим чрезвычайной ситуации. Накануне начальник Главного управления МЧС России по региону Игорь Лисин заявил, что в некоторых населенных пунктах паводок текущего года даже превосходит по своим масштабам разрушительное наводнение 2014-го.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.03.2018 10:51
гость

как строили мост если года не простоял .наверно также как дороги от дождя асфальт уплывает

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30.03.2018 11:21
гостю

почитали б первоисточник -"передали летом прошлого года, проект и частичный ремонт" пока погода была. Его не строили. умничаешь чота еще

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