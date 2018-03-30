Жизнь у мамы на руках: фонд "Облака" просит помощи для Вики

Благотворительный фонд "Облака" давно знает и заботится о семье Наташи Старковой. Сейчас у мамы, которая одна воспитывает Вику с тяжелой формой детского церебрального паралича, сложилась чрезвычайная ситуация. Им срочно нужна коляска, чтобы девочку можно было возить в специальный центр, где Вика проходит важнейшую реабилитацию. Фонд "Облака" хочет, чтобы девочка не была отрезана от мира и получала необходимое для нее восстановление. И нам очень важна ваша помощь.

Когда мама узнает о тяжелой болезни ребенка, ее жизнь превращается в ежедневную борьбу за здоровье самого близкого человечка. Вся жизнь 10-летней Вики проходит на руках у мамы Наташи. У девочки тяжелая форма ДЦП.

Когда-то одно неосторожное движение в роддоме привело к тяжелой болезни Вики.

"Первое время Вика почти не спала, часто плакала от боли. И мы не спали вместе с ней, – рассказывает Наташа. — Мне пришлось бросить работу, Вика требует постоянного ухода. Все, что я могу сейчас себе позволить, – проводить младшую дочь до остановки и сразу же вернуться домой к Вике".

Девочке только исполнился годик, когда папа Вики ушел из семьи. Лечение. Реанимация. Операции. Многочасовой ежедневный уход. Все это легло на плечи мамы. Обычное кормление девочки занимает 4 часа в день.

Огромные швы на тоненьких ножках – это не единственное напоминание о двух перенесенных три года назад операциях, одна из которых оказалась неудачной. Вике очень трудно сидеть даже на специальном стульчике и лежать больше 15 минут. Мама вынуждена брать девочку на руки, иначе у Вики снова заболят ножки.

Когда Вике понадобилось проставить курс ботокса, чтобы снять гипертонус мышц, Наташе пришлось продать машину. Чтобы научиться самому простому, требуются курсы реабилитации, массажей, специальных занятий. Вика научилась держать ложку, разжимать кулачки, скованные спастикой. Каждая маленькая победа Вики позволяет Наташе хоть немного вздохнуть. Каждый маленький шаг вперед помогает убежать от болезни. Постоянное развитие и уход мешают прогрессировать болезни. А это очень важно.

Опасность для Вики может исходить даже от самой обычной простуды. Несколько лет назад на фоне высокой температуры у девочки случился приступ, и она почти потеряла речь. Для нее сейчас крайне важна реабилитация и восстановление.

Несколько раз в неделю Вика ездит в специальный центр на занятия. Это около 40 минут на коляске. Здесь Вика получает необходимый массаж, процедуры, здесь девочка расцветает в кругу таких же рябят, как и она.

Старая коляска девочки не была достаточно приспособленной для ребенка с ДЦП, но сейчас и она сломалась. И теперь Вика не может продолжить реабилитацию. От того, появится ли у Вики новая, зависит, будет ли она развиваться или в ее жизнь вернется боль.

Семье нужна специальная функциональная коляска, со всеми необходимыми креплениями, чтобы обеспечивать необходимую вертикализацию и избежать неправильного положения спины ребенка. Такую коляску не выделяют бесплатно и ее не в состоянии приобрести Наташа, семья живет на пенсию по инвалидности дочери.

"Облака" знают Наташу как абсолютно солнечного человека, готового поддержать и подбодрить каждого, кто сейчас рядом с ней. Знаем о ее борьбе за жизнь дочери, знаем, что она делает все, чтобы у Вики было достойное детство. Как они вместе читают книжки. Вика очень любит слушать сказки, музыку и даже научилась танцевать. Конечно, на руках у мамы. Наташа обхватывает ими Вику, и они вместе осторожно кружатся, и на лице девочки появляется улыбка. В такие минуты боль отступает.

Благотворительный фонд "Облака" хочет помочь Вике и приобрести для нее специальную кресло-коляску для детей, больных ДЦП Vitea Care Umbrella .

Общая сумма к сбору – 30 000 рублей. Пожалуйста, окажите помощь семье по реквизитам фонда "Облака". Любой перевод мы просим вас сделать целевым и написать смс : "для Вики"

Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

по номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.

Яндекс-кошелек: 410016197087867

Qiwi кошелек: +79609612442

отправив SMS с телефона на короткий номер 3434. В сообщении нужно набрать кодовое слово Облака, затем пробел и сумму пожертвования. Например, "Облака 50"

на расчетный счет фонда "ОБЛАКА": р/с № 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

Публикация информации и фотографии сделана с письменного разрешения семьи в рамках программы помощи. Подтверждающие медицинские документы переданы в редакцию.#фондоблака #спастижизнь #могупомочь #благотворительность #барнаул22