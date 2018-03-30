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Министерство труда сообщило о старте разработки законопроекта, упрощающего назначение пособия по безработице и увеличивающего его размер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.
"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице, а также повысить уровень доступности социальной поддержки ищущих работу граждан", — цитирует агентство текст на портале. Уточняется, что законопроект должен вступить в силу с января следующего года.
Цель разработки документа — улучшение соцподдержки безработных россиян и стимулирование их к активному поиску работы. В министерстве подчеркнули, что размеры минимальной и максимальной величин пособия не менялись с 2009 года. "Сейчас пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума", — отметили в ведомстве.
Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова отмечала, что пособия по безработице сегодня из-за их низкого уровня не интересны россиянам и не выполняют свою функцию. Люди не видят смысла регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые нельзя прожить, добавила она.
Агентство уточняет, что сейчас минимальный размер пособия по безработице в стране равен 850 рублям, максимальный — 4,9 тысячи рублей.
Комментарии
на 100 р. поднимут???
Какая может быть безработица - вождь внутренними проблемами теперича будет заниматься!
30.03.2018 10:39
- гость -
Лишь бы не так, как с внешними.