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Алтайские дорожники спасли от полного затопления два села во время паводка

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Заместитель руководителя краевого Минстройтранса назвал этих людей настоящими героями

Фото: "Ударник"

Алтайские дорожники спасли от полного затопления два села во время паводка. Как рассказал журналистам 29 марта заместитель министра строительства, транспорта и ЖКХ Дмитрий Коровин, две бригады дорожников всю ночь с 26 на 27 марта подсыпали плотину на реке Выдриха в Краснощековском районе. Чиновник называет этих людей настоящими героями. Если бы они не остановили воду, то на села Маралиха и Усть-Козлуха хлынул поток воды, исчисляемый миллионами кубометров воды.

Как рассказал Коровин, 460 специалистов и около 360 единиц дорожной техники работают в районах подтопления в Алтайском крае. Так, бригада Василия Кривошейцева из "Южного ДСУ" работала на плотине в районе села Новошипуново. В их распоряжении были трактор, экскаватор и четыре "КамАЗа". На противоположной части сооружения со стороны Алешихи дамбу экстренно подсыпала бригада Александра Шершнева с шестью грузовиками, двумя тракторами и грейдером.

Ситуация была настолько сложной и критической, что еще бы 50 сантиметров, и вода прошла бы через дамбу и два населенных пункта оказались бы полностью под водой. Коровин добавил, что перед паводком дорожники традиционно заблаговременно провели осмотры автодорог и мостов, их очистку, вскрыли водопропускные трубы, прочистили водостоки.

Он отметил, что паводок смещается по районам. Мобильные дорожные бригады также меняют места дислокации, перемещаясь в зоны возможного подтопления. Комплексы метеостанций позволяют дорожникам прогнозировать возможные угрозы.

Дмитрий Коровин, сравнивая паводок этого года с событиями 2014 года, отметил, что ситуация не катастрофична: колоссальное обновление дорожной инфраструктуры, выполненное после масштабного наводнения, позволило создать определенный запас прочности в предгорных районах Алтайского края.

По его словам, на данный момент в Алтайском крае 14 населенных пунктов, не имеющих транспортного сообщения. К трем из них есть пешеходные дороги, но нет автомобильного проезда. Дорожники края выполняют превентивно-восстановительные мероприятия для обеспечения проезда. Израсходовано около 22 тысяч тонн каменных материалов. Сложности возникают там, где оказались повреждены мосты, - такие объекты быстро не восстановить.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

30.03.2018 10:37
Медведь-шатун

У любого геройства есть обратная сторона, раздолбайство и непрофессиональизм приведший к таким последствиям....

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