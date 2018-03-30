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Решение о госпитализации приняли в отношении пяти жителей подтопленных сел Смоленского района Алтайского края, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные регионального Минздрава.
"За время паводка в центральную районную больницу села Смоленское из затопленных сел было эвакуировано пять человек. Нельзя сказать, что ухудшение их самочувствия связано с паводком. Однако специалисты приняли решение о необходимости госпитализации", — отметили в ведомстве.
Также в Минздраве сообщили, что в целом по региону за прошедшую неделю к медикам "не поступали обращения об ухудшении самочувствия людей именно из-за паводка".
Напомним, что ранее стало известно о гибели двух человек в зоне паводка. Один мужчина погиб в селе Зеленый Дол Петропавловского района, другой — в райцентре Солонешное.
В регионе в связи с разгулом стихии действует режим чрезвычайной ситуации.
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