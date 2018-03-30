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В подмосковном ТЦ "Мега Белая Дача" в связи с проблемами с пожарной сигнализацией закрыли три кинозала. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на управляющую российской сетью "Мега" компанию IKEA Centres Russia.
Уточняется, что, в частности, накануне за 15 минут до начала отменили премьеру фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" в одном из залов кинотеатра "Синема-парк", который расположен в ТЦ.
В IKEA Centres Russia отметили, что в результате теста было установлено, что в трех залах при активации пожарной сигнализации продолжил работу кинопроектор, в результате чего зрители в зале слышали бы два звуковых сообщения одновременно.
По словам представителя компании, остальные 12 залов работают в обычном режиме. В среду, 28 марта, все 15 залов прошли проверку, и основные системы пожарной безопасности кинотеатра работали в штатном режиме, добавил он.
Агентство пишет, что в закрытых залах сейчас устраняются неполадки, а всем зрителям, которые купили билеты на отмененные сеансы, возвращают деньги.
Ранее объединенная киносеть "Синема-парк" и "Формула кино" объявила, что проведет внеочередные проверки системы противопожарной защиты кинокомплексов после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека.
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