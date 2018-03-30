Его "попросили" из школы за двойки, он выучился на повара пятого разряда, а первое состояние "сколотил" как челночник. В юности дружил с алкоголиками и наркоманами, а сегодня читает лекции о бизнесе и здоровом образе жизни. Генеральный директор сети фитнес-клубов "Магис Спорт" Владимир Гордейчик рассказал о своей "бедовой" молодости о том, как спорт помогает достичь успеха в жизни, а также о том, почему даже с женой он общается "через мегаплан". Интервью опубликовано на сайте "Магис Бизнес" в рубрике "Одноклассники". Кстати, 29 марта Владимир Гордейчик отмечал день рождения.

Владимир, расскажите о годах юности – где учились, как учились?

В школе №59. И учился плохо. Были и двойки за четверть, в частности по иностранному языку. И за это я сейчас плачу, изучая английский. Предметы, преподаватели которых мне нравились, я знал на 5. Предметы, преподаватели которых мне не нравились – я на них не ходил вообще. Это всегда раздражало. Я был неугомонным ребенком. Своенравным и очень недисциплинированным, тяжело управляемым. Меня за это преподаватели не очень любили. И родители после 6-го класса перестали на собрания ходить вообще. Просто говорили: "Ну зачем ходить? Я все это знаю уже".

И вот после 8-го класса преподаватели собрались и сказали: "Вов, ты замечательный чувак, но давай иди из нашей школы, ты нам на… не нужен". И все. Я ушел из школы.

После 8-го класса был выбор – пойти дальше учиться в ПТУ или "фазанке". Но у меня уже был опыт интересный: после 7-го и 8-го классов я уговорил маму, она меня устроила на завод Трансмаш. Я работал по четыре часа и получал зарплату. У этого опыта был огромный плюс – я понял, чем я не хочу заниматься ни за что и никогда. Первую неделю ходил, потому что мне было это интересно, потом я для себя закрыл эту тему. Но ходил. Дисциплинированно делал свою работу. Но для меня это была ужасная работа. Для человека, которому важно, чтобы все двигалось, менялось, развивалось, это смерти подобно – я точил у форсунки одну часть. То есть абсолютно ограниченное состояние. И я сказал – все. Понял. Не хочу. И пошел учиться на повара.

Почему на повара?

Я не знаю. Ну, какие тогда были профессии? Заводские? Я понял, что мне это не надо. Что сразу убило 80% вариантов. Я не умею ничего делать руками – чисто механически. Продавцом? Это было несерьезно. Потому что работа продавцом была чисто женской. Я прикинул – отучусь на повара и буду как минимум полезен, какие-то навыки будут.

У нас было очень интересное обучение. Мы учились три года, и из ста человек были двое или трое, кто закончил с повышенным разрядом. Тогда был самый высокий разряд шестой. Всем давали четвертый, двоечникам – третий. А у нас троих был пятый разряд, то есть я мог выходить сразу бригадиром. Причем интересно было: мы учились неделю теоретически, а неделю практически. То есть работали на заводах в столовых, в кафе и ресторанах. Я за три года отработал в крайисполкомовской столовой, на заводе ВРЗ, в летнее время ездил в дома отдыха для работников профтехобразования, работал в вагоне-ресторане, в столовой "Русский картофель" у "политеха".

Вышел абсолютным профессионалом, у меня были теоретические и практические знания. Меня все знали. И после этого работал поваром три года, в том числе в самом популярном кафе всех студентов – кафе "Радуга" на улице Крупской. Все студенты из общежитий отирались у нас. Ночных клубов тогда не было, но была столовая сельхозинститута, в которой по пятницам проводили дискотеки.

Фото: magis-business.ru

Какие уроки вынесли из того времени?

Как ни парадоксально, я жил в районе неблагополучном. Наташа тоже жила в неблагополучном районе. Но училась в очень хорошей, отличной школе. У меня была обыкновенная школа №59, и район назывался Западный, рядом с Потоком. На Потоке жили дети, родители которых работали на Моторном заводе, а на Западном – те, у кого родители работали на Трансмаше.

Мои друзья в основной своей массе были алкоголики и наркоманы. Два моих лучших другана были двоечниками. Второгодниками. Они были веселые, а я люблю повеселиться. Но я никогда не употреблял, никогда не курил, был упрямым и всерьез занимался спортом, легкой атлетикой в секции. Максимальный мой результат – второй взрослый разряд по прыжкам в длину. Был не очень талантлив в спорте, но очень дисциплинированный и упрямый. Я фанатично был предан этому виду спорта пять лет. Прыгал до 17 лет, потом заниматься этим было невозможно.

То есть ничему особому вас та половина жизни не научила?

Она научила стоять за себя, научила тому, что жизнь несправедлива. Точка. И что образование и развитие ребенка – это очень важно. Я всегда читал очень много. Всегда. У нас дома мало было литературы. Зато соседи были такой… продвинутой семьей: мой друган Валера Бареберг, его родители, которые были руководителями на заводе Трансмаш. И у них была шикарная библиотека. Я прочитал ее всю. Читал я всегда очень много. Не скажу, что какую-то глубокую литературу. Но приключенческую прочитал полностью. Еще мы ходили тусоваться на танцах. Там, кстати, и познакомились с Наташей.

Ну вот три года вы отработали поваром, а потом? У вас появился какой-то план?

Я потом отслужил в армии, и когда вернулся, поваром уже не работал. Тогда стало массовым такое явление, как челноки. Постоянно летали в Турцию. Я много в Турции был. Жил там. Работал. Отдыхать туда не езжу не потому, что мне там не нравится – к стране никаких претензий, просто мне не нравится такой формат отдыха.

Мы тогда начали активно ездить в Польшу, в Китай, там появился первый бизнес-опыт.

Вы сами решили это делать, или вас кто-то сподвиг?

Да круг общения был такой, я посмотрел – "о! нормально. Я тоже хочу так ездить". Причем интересно было – Сбербанк давал по тем временам неимоверно льготные кредиты. Я помню, что они предназначались для предпринимательских нужд, их давали только по паспорту. Больше ничего не надо было. Тогда я взял то ли 3000, то ли 3 000 000 – не помню. Но помню, что на них купил тысячу долларов. Чтобы расплатиться с банком потом, продал 100 долларов. Инфляция тогда доходила до 300 процентов, было важно быстро купить и быстро продать валюту. Доходило до того, что вечером лег – один курс, утром встал – другой курс. Очень интересно подобное показано в книгах Ремарка. Когда герои в ресторане сидят, а хозяин ресторана им говорит: "Берите бифштекс скорее, пока не подорожал. Через полчаса он будет стоить других денег".

Что важно для вас? План? Результат? Амбиции? Или получать какой-то фан от того, что вы делаете?

Сейчас или тогда?

Я так понимаю, тогда и сейчас вы два разных человека.

Ну да, конечно. Скажу так: сейчас мне важно получать результат с удовольствием. Если будет результат без удовольствия, то я с очень высокой степенью вероятности буду относиться к этому очень поверхностно.

У меня были случаи, когда я принимал решение делать что-то ради того, что мне платили за это много денег. И, как правило, заканчивалось это очень быстро, мне все надоедало. И я находил возможности от этого освободиться побыстрее и зарабатывать деньги с удовольствием.

Конечно, иногда финансовые соображения страдали из-за этого. Но ведь эта своенравность и неуправляемость – это же не только внешнее, но и внутреннее. Разум говорит: "Ничего себе, столько денег!" А внутренний голос: "Да зачем тебе это надо? Это неинтересно, ты ходишь, занимаешься какой-то фигней". Я почему никогда не смог бы работать в госструктуре? Потому что там важно жёсткое подчинение.

Когда в армии служил, самое сложное для меня было делать дебильную работу. Я не понимал, зачем? Если хотите убить мое время – не надо это делать. Я его убью сам, только с удовольствием. А в армии самое важное правило: у солдата никогда не должно быть свободного времени. Если только оно появляется, это время, все сразу заканчивается криминалом. Я понимаю офицеров, почему они нас занимали всем, чем угодно. Но я не понимаю, почему они не могли нам найти какое-то полезное и развивающее занятие: стрелять, бегать кроссы, развиваться физически. Хотя я служил в полку охраны, мы охраняли вертолетный полк. Казалось бы, прикладнее ничего нет. Но...

С фаном разобрались. А есть ли у вас какие-то кумиры среди управленцев?

Таких людей нет, есть очень собирательный образ, постоянно меняющийся. И чем больше я читаю, чем больше я работаю, тем больше чувствую себя дебилом. Я не помню за последние 5 лет состояния удовлетворенности и ощущения, что я – профессионал.

Что с этим делать? Программы личностного роста, возможно, помогают?

Посильно или непосильно я этим занимаюсь, читаю много книг. Я нашел себя в лекционной работе. Чем хороша вообще лекционная и тренерская работа – это самый эффективный способ себя развить. Во-первых, нужно глубоко изучить материал, подготовиться, во-вторых, есть возможность развивать свои ораторские способности. В-третьих, быть готовым с кем-то поспорить, защитить свою точку зрения, убедить.

Как считаете – лидерами рождаются или становятся под влиянием жизненных обстоятельств?

Мое мнение – есть категория людей, которые лидерами никогда не станут, есть категория людей — лидеры, и есть те, кто лидерами сделали сами себя. Спорт, армия выявляют людей с этими качествами. Кто такой лидер? Это человек, который смог взять на себя ответственность, принять решение, заставить кого-то подчиниться себе и в итоге получить какой-то результат. Любой руководитель по определению должен быть лидером. Потому что у тебя в подчинении люди. И невозможно с помощью одних инструкций управлять. Тем более сейчас, при такой скорости изменения бизнес-процессов, при такой скорости изменения информации, потребительского рынка. Документы реально не успеваешь делать. Любой документ ведь надо придумать, написать, протестировать, внедрить и запустить.

Фото: magis-business.ru

Вы управляете большой командой в "Магис Спорт" и на других проектах. И, вероятно, знаете секрет успеха – как можно масштабировать нагрузку без ущерба для здоровья и психики?

Я бы не сказал, что у меня большая команда. Есть знакомые, у которых подобных компаний 3-4-5-10. И они это как-то масштабируют. Я не могу ответить на вопрос, как они это делают. Наверное, помогает какая-то плановость. Я достаточно плановый человек, у меня есть дела, на которые я всегда выделяю время. Предположим, 2 часа в день у меня спорт. И мне все равно, но эти два часа я должен выделить. Это необходимость, такая же, как зубы почистить или прийти в чистой одежде. И для любого современного человека при существующем темпе это необходимость. Вы обязаны этому уделять время.

Вот, кстати. Объясните это утверждение. Почему руководителю или вообще человеку, который хочет быть продуктивным, нужен спорт?

Ну, во-первых, спорт дисциплинирует. Он подразумевает в конце определенного периода подведение итогов. И ты выходишь лицом к лицу к противнику. Выигрываешь или проигрываешь. Это не заочные соревнования вроде рейтинга в Форбс с какими-то чуваками. Все! Ты перед ним стоишь, и ты в итоге победитель или лузер: он бьет тебя по голове в боксе, обгоняет на дистанции, опплывает на дорожке. Это заставляет собраться. Обрати внимание, сколько спортсменов успешны в бизнесе.

Во-вторых, спорт дает тебе функциональные возможности организма. Ты становишься более выносливым.

Третье – это плановость. У тебя должно быть все спланировано. Спортсмены, которые занимаются каким-то серьезным спортом, достаточно самодисплинированы.

Каково Ваше мнение – почему так популярны среди руководителей триатлон и другие "лошадиные" виды спорта, в которых требуется предельная выносливость?

У меня есть такая версия – цикличные виды спорта (плавание, бег, велосипед, лыжи) – это спорт для зрелых людей. Почему? Потому что я до 35 лет, до 40, эту работу делать не мог. Мне не хватало психики, ведь это работа монотонная. И в процессе есть много времени, чтобы подумать. Заходишь в некую нирвану цикла и обдумываешь что-то. Потом – выносливость отвечает и за здоровье. А еще есть такое понятие, как преодоление. И ты можешь достичь какого-то результата и быть чуть выше, чем все остальные, а для многих это важно.

Еще одна причина – вешний вид. Когда ты в форме, то выглядишь по-другому. На тебя уже смотрят – о, чувак! Когда, например, проехал какое-то расстояние и выложил итоги на странице в соцсети.

Конечно, популярность триатлона – это некий тренд, который культивируется крупнейшими компаниями. Это удел обеспеченных людей, которые имеют время, деньги и понимание.

Как совместить рабочий график, увлечения и личную жизнь, чтобы не было перекосов?

Для этого есть разные инструменты. Я использую банальный способ – организация всех отношений в семье идет также через мегаплан. Например, я пишу: "Я отвожу Яшу в школу, у меня есть на это время", отправляю Наташе, от нее прилетает "Ок".

Не надоедает все время мегаплан вести?

Я спокойно к этому отношусь. У меня зато не греется голова, я знаю весь день свой. Наташе тоже это удобно. Я считаю, что надо пользоваться активно теми инструментами, которые мы используем в работе. В субботу сажусь и пишу план на неделю. Первое – выделяю время на шесть тренировок: все дни, кроме понедельника. Прихожу на тренировку, у меня расписана тренером программа. Я выполняю, отчитываюсь перед тренером. Причем не просто, а с помощью программных продуктов. Отправляю отчет с часов POLAR. На это уходит 20 секунд. А раньше спортсмены все вели вручную.

Дальше – надо стараться выполнять задачи в строго отведенное время. Это заставляет мобилизоваться и сделать гораздо больше.

Есть еще правило у нас дома – вечером с 10 до 11 мы читаем. Это может быть чтение книг, чтение Яше на ночь и прочее. Телевизора у нас нет.

Еще из-за специфики моего спорта я слушаю много аудиокниг. Если бы не это, я многие книги бы не прочитал. Например, "Шантарам". Это роман, смесь детектива, истории и много еще чего, очень помогает понять индийскую культуру. Я очень рекомендую такие книги. В Грузии таким культурным ключом стала книга "Дата Туташхия". Читаешь и понимаешь, откуда такие традиции, почему они что-то делают, что-то говорят именно так. И проникаешься этой атмосферой. Шикарная страна. Когда я зашел в букинистический магазин, просто там пропал. Наташа меня еле вытащила оттуда. В каждой республике во времена СССР выпускались свои книги на русском языке, и книг грузинских на русском очень много. Грузинская литература просто потрясающая, купил там несколько книг и оттуда привез книгу 1949 года выпуска.

Кстати, о книгах. Огласите список книг, которые рекомендуете почитать всем.

Во-первых, "Эта странная жизнь" Даниила Гранина. Рекомендовал бы почитать Айн Рэнд "Источник", "Атлант расправил плечи".

Мне понравилась книга Ларссена "На пределе". Однозначно рекомендую книгу "Дата Туташхия". Хотите бизнес-литературу – читайте Адизеса, читайте книгу "Шесть шляп". Я люблю книги о мышлении и силе воли. Мне эта тема интересна. Рекомендую почитать что-то из этой серии.

Мне очень нравится Эрих Мария Ремарк. Люди, которые хотят воевать, почитайте его книги, и уверен, что после этого вы задумаетесь вообще, надо ли воевать. Мне нравится Джеймс Клавелл – это Жюль Верн, только для взрослых дядек. Он пишет про Японию. У меня вообще есть две мечты – съездить в Японию и провести лето на Гавайях. Понятно, что это осуществимые мечты, но пока пусть они будут греть меня на будущее.

"Фокус языка" интересная книга по НЛП. "Жизнь в стиле дельфина" – книга для родителей. Очень рекомендую TEDх – смотреть и читать. Отличные авторы Джон Ле Карре и Фредерик Форсайт. Положительно отношусь к Юлиану Семенову. Очень люблю книги про войну. "В августе сорок первого" Богомолов, "Живые и мертвые" Симонов – великие книги про войну.

Читал книгу про финскую школу. Почему она настолько популярная во всем мире, как они учат детей. Это очень интересно.

У нас реально внедрить эту систему образования?

Думаю, нет. Государству не нужно такое количество умных людей, ими сложно управлять. Я так предполагаю. В Америке, например, образование разделено на 2 части. У них нереально крутое образование элитное, самое лучшее в мире. И нереально плохое образование базовое. Понятно, что у тебя есть возможность стать образованным человеком, не получив элитное образование. Просто читать, заниматься самообразованием. Я не считаю себя невероятно образованным, но у меня широкий кругозор, хотя я закончил не самую лучшую школу. Какие преподаватели, такие и ученики, и наоборот. Никогда не гордился своей школой. Конечно, это совсем не одно и то же с 22 школой, в которой училась Наташа, или 42 школой, где учился Матвей (старший сын — прим.) В его классе был культ знаний. Все стремились иметь высокие оценки. А у нас в свое время лучшим развлечением было чморить отличников.

То есть вы считаете, от школы зависит многое, надо подходить к ее выбору тщательно, так? Но есть много таких родителей, которые говорят: пусть ходит в школу во дворе.

Это выбор слабых родителей, которые не хотят себе забот. Ты готов рисковать и отдать своего ребенка в 59 школу с гарантией 3% или в хорошую с гарантией 80%? Ну хорошо, если он вылезет, вырастет в 59 школе, чего-то добьется, значит, точно будет человечище. Но какой нормальный родитель готов рисковать?

Посмотри, кто Наташины одноклассники? Руководители, сильные специалисты, половина вообще не живет в стране. Давно уехали и благополучно живут за границей. А кто мои одноклассники? Ну да, среди них и врачи есть, но большинства уже просто нет в живых по разным причинам.

И все-таки школа не дает никаких гарантий…

Подожди. Гарантия вообще есть только одна – что ты умрёшь. И вторая – что с тебя соберут налоги. Все остальное гарантировать невозможно.