Первого апреля отмечается один из самых веселых и позитивных праздников — День смеха. Радиостанция Comedy Radio Барнаул 102.9 FM создана для того, чтобы вы могли улыбаться чаще! Специально, в честь своего "профессионального" праздника, Comedy Radio Барнаул и Amic.ru приготовили игру, которая поможет не только скоротать время на работе, но и даст возможность выиграть приз! Он, кстати, вас приятно удивит: трое игроков, с самыми лучшими результатами в игре получат пригласительный билет на концерт известного Stand Up комика Ивана Абрамова. Не ожидали? Comedy Radio Барнаул 102.9 FM и не на такое способно.
Комментарии
Первые 4 по 18 ходов как определят победителя? Всем 4?
всем по медали - "лучший мошенник".