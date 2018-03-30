Фото: cryptofans.ru
Tesla Motors отзывает 123 тысячи электрокаров Model S в связи с ржавеющими болтами усилителя руля. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на CNBC.
Уточняется, что отзыву подлежат машины, которые были выпущены до апреля 2016 года. В тексте писем, разосланных клиентам компании, сказано, что нужно заменить болты в узле, которые подвержены коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают противогололедным реагентом, который содержит соль.
Издание отмечает, что в середине октября минувшего года Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч Model X. В ходе теста машины выявлены нарушения в отладке кабеля, создающие риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.
Добавим, что на российском рынке цены на электрокары Tesla S начинаются от 7,6 миллиона рублей.
Комментарии
автоваз снял гарантию с 120 тысяч телег из за ржавых болтов.