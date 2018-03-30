Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Проверки торговых центров после трагедии, случившейся в Кемерово, стартовали в Барнауле — ситуацию по части мер безопасности изучают прокуроры и специалисты МЧС.
Как рассказал порталу Amic.ru прокурор Октябрьского района Валерий Чернобровкин, накануне представители надзорного ведомства вместе с сотрудниками МЧС побывали в ТЦ "Пионер".
"Вчера мы вышли на проверку вместе с МЧС. Заглянули везде, где только смогли — проверили работоспособность пожарных гидрантов, системы дымоудаления, ознакомились с документацией — там очень большой объем данных. Учитывая, что арендаторов там очень много, заходили на каждый этаж, периодически приходилось выводить людей", — отметил собеседник.
В ближайшее время специалисты МЧС сделают вывод о соответствии здания всем противопожарным нормам и выскажут свое суждение о том, следует ли что-то исправить и устранить какие-то несоответствия.
Речь идет и о материалах, используемых в здании, и о ширине выходов, и многих других аспектах.
Следует отметить, что вопрос строительства и эксплуатации торговых центров — это компетенция сразу нескольких структур.
Например, Государственная инспекция контролирует процесс на этапе подготовки к строительству и самого строительства. По большому счету, специалисты Госинспекции заходят на объект и видят пустой торговый центр, в котором в принципе есть все необходимое.
После этого, на площади того или иного ТЦ заходят арендаторы, и тут уже начинается новый этап — здесь поставили полочку, тут оборудовали для себя небольшой склад, в каком-то месте поставили обогреватель, там положили ящик для переодевания. И это уже вопрос эксплуатации площадей.
Напомним, что накануне о проверках ТЦ высказался губернатор Алтайского края Александр Карлин, который подчеркнул: "Мы не можем каким-то волевым, даже моим решением, изменить компетенцию надзорных органов. Поэтому каждый будет действовать в пределах собственной компетенции. Я абсолютно убежден, что те поручения, которые были даны главой нашего государства, сработают по линии контрольных органов и соответствующие проверки будут проведены. Я со своей стороны делаю все, чтобы они были ускорены".
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли десятки людей. Официально была подтверждена гибель 64 человек.
Сразу после произошедшего губернатор Александр Карлин поручил проверить действующие ТЦ в крае по части их безопасности. Поручение проверить все торговые комплексы в стране после кемеровской трагедии было дано и по линии Генеральной прокуратуры.
Комментарии
Эти проверки - пыль в глаза. Через год всё забудется и чиновники продолжат закрывать глаза за взятки.
месяц после закрытия проверялась пожарная сигнализиация и действия охраны при пожаре я был удевлен а теперь понимаю хочешь мира готовься к войне
Ниже новость, что сами владельцы закрыли 3 кинозала, если бизнес сам поймет свою ответственность, никакие чиновники будут нафиг не нужны
бизнес сам поймет свою ответственность
При наших продажных судах?
30.03.2018 12:00
- гость -
Причем здесь суды, если бизнесмен все выполнит сам без проверок и чиновников?
12:02, а зачем ему это делать?
30.03.2018 12:03
- гость -
Чтобы люди не сгорели
12:05, ну а если сгорят, то что?
30.03.2018 12:06
- гость -
12:05, ну а если сгорят, то что?
Ни хрена себе вопрос, так дети же гибнут. С трудом представляю ублидка, которому на это пофиг
Вчера в стоматологической поликлинике №3 в 10-00 проходила проверка пожнадзора. Представитель поликлиники показывала товарищу (не знаю откуда) где какая проводка, распредилительные щитки. СНАРУЖИ. В щитки никто не заглянул. Может там такой клубок оголенных проводов, что "мама - не горюй"? Ни схемы электропроводки в руках у представителя поликлиники или пожарного надзора, ни ключей от щитков. Все на словах.
В коридорах нет указателей на выход, отсутствует схема эвакуации. (2й этаж 4-5-6 кабинеты, рентген).
Но оба радостно улыбаются "Мы проверяем!"
Если бизнес все будет делать сам, проверки будут не нужны. И чиновники будут не нужны
Как надоела эта ПОКАЗУХА .
Нужно РАБОТАТЬ постоянно , ежедневно ИСПОЛНЯЯ свои обязанности ! Вот тогда всё и будет работать , как часы , как и должно .
12:12, ну какой же Вы тупой. Объясняю подробно. В Барнауле девочка падает с батута и получает тяжёлую травму позвоночника. Суд признаёт вину ТЦ и назначает штраф в 100 тысяч. В 100 тысячь рублей, Карл !!! Вот цена здоровья человека. И те копейки которые платит бизнес и государство за погибших просто смешны. Никакой ответственности на фоне этого быть не может! Бизнесу проще платить взятки, а в случае чего заплатить за погибших.
когда бизнес будет знать, что за отравление, сломаные конечности и т.п. можно будет лишиться годовой прибыли они сразу задумаются над безопасностью
30.03.2018 12:24
- гость -
Ты не просто тупой, ты еще и больной. Тебе в третий раз объясняю, включи мозг, если в бизнесе работает чел, которому наплевать на смерть ребенка, это тварь, которую надо стрелять на месте. Если бизнесу будет не наплевать, он все сделает сам, без взяток и чиновников
12:34, когда суд будет выносить справедливые решения и компенсации будет определяться не годовой прибылью и прочими фантазиями, а реально нанесенному вреду здоровья, тогда и будет порядок. Но будет это не при этой власти.
12:39, я Вам подробно объяснил на примере реального случая. Если не понятно, то примите мои сожаления.
30.03.2018 12:48
- гость -
Я вам в посте 12:39 все объяснил. Если в бизнесмену глубоко наплевать на смерть ребенка, это тварь, которую надо стрелять на месте. Если бизнесу будет не наплевать, он все сделает сам, без взяток и чиновников. Учитывая, что вы не возразили, вам уже все понятно. Это приятно. Надеюсь это понятно и большинству адекватных бизнесменов