Фото: cdn.wi-fi.ru
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин сказал, что повысить пенсионный возраст в РФ придется в течение 10-16 лет. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал "Россия 1".
Кудрин подчеркнул,что до 2018 года темп роста ВВП в РФ был на недостаточном уровне - порядка 1,5% против 3,5%, принятых мировыми стандартами. "Лишь при достижении такого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно", — добавил он.
Глава ЦСР отметил, что при этом сегодняшний рост ВВП не говорит об ухудшении ситуации: "Это стагнация — не устраивающий Россию рост". "Вот почему в Послании президента было сказано, что нам нужен серьезный прорыв, дерзкие планы. И обнародованы новые планы: Россия должна перейти к новому уровню экономического развития и стать развитой страной в ближайшие шесть лет", — подытожил экс-глава Минфина, добавив, что это является крайне сложной задачей.
Кудрин рассказал, что количество работающего населения каждый год уменьшается на 0,5-1 млн человек, а количество пенсионеров растет. В результате собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии.
Агентство отмечает, что ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о возможном повышении пенсионного возраста в стране.
Президент в послании Федеральному собранию ранее заявлял, что продолжительность жизни в России к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Лидер страны назвал данный показатель базовым в оценке благополучия граждан.
Комментарии
Как ты надоел.
Намажте уже ему ручку....
Интересные выводы! Страна загибается, развития нет, обещанного удвоения ВВП нет и не предвидится, но вместо того чтобы убрать обещалкиных и менять курс, предлагается народу в очередной раз затянуть пояса.
С момента свержения царя все заявления политиков сводятся к тому "Вы вкалывайте и молчите, вы не пожили нормально, зато ваши дети будут жить прекрасно"
нам нужен серьезный прорыв, дерзкие планы. уже тошнота от этих лозунгов
30.03.2018 11:39
Медведь-шатун
Почему не лоб. Зеленкой...
11:47, тогда вместо путена Илона Маска в президенты надо
а скажи ка нам кудрин, где работу брать, рабочие места где, вариант найти работу с возрастом стремиться к нулю и в 45 уже практически нулевой. Не берут никуда, тут снижать нада, а не повышать!
Это надо довести страну до такого, что 73% россиян хотят из нее свалить!
По итогам опроса Superjob.ru, 23% россиян не хотели бы жить в другой стране. "Мне нравится Россия с ее природой и климатом, с ее культурным и историческим наследием, с ее многоконфессиональностью и проблемами..."; "Где родился, там и пригодился. Сделаем свою страну лучшей!" - такие фразы характеризуют позицию этих людей. Вместе с тем 73% респондентов выбрали бы для проживания другие страны мира. Как следует из текста доклада, эти люди в формировании своего отношения ориентировались на сообщения в СМИ, отзывы знакомых и впечатления от туристических поездок.
Среди возможных стран проживания у россиян наиболее популярна Австралия: ее назвали 7% опрошенных. "Красивая, теплая, благополучная, доброжелательная и спокойная", - так отзываются об этой стране респонденты.
6% россиян, будь у них возможность выбора, уехали бы в Германию, которая, по их словам, славится "социальной защищенностью жителей". Такой же процент по популярности набрала Италия. Соединенные Штаты Америки привлекают 5% россиян, другая англоговорящая страна – Великобритания – 4% опрошенных. По 4% голосов респондентов набрали и такие государства, как Испания, Канада и Швейцария. Жить во Франции, Финляндии или Швеции предпочли бы по 3% россиян. Австрия, Новая Зеландия, Норвегия и Чехия набрали по 2% голосов опрошенных. А еще 16% опрошенных россиян выбрали другие страны - от Арабских Эмиратов до Исландии и от Грузии до Ямайки.
результате собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии.
ответ на это простой. уберите потолок в 650 тыс в год для определения отчислений в пенсионный фонд. и будет куча денег.
а то получается, чиновники, судьи, военные и прочие нахлебники получают значительно больше, а отчисления делаются максимум с этой суммы. да и пенсия у них по отдельному закону примерно не менее 70% от заработка , а не по по общему для остальной части населения.
пример: средняя зарплата у судей примерно 130 тыс в месяц
а пожизненное пенсионное обеспечение при стаже от 20 лет - 80% плюс 1% за каждый последующийпосле 20 лет год работы, но не более 85% от средней зарплаты. по подсчетам это 110.5 тыс руб.
Ага, и будет судья эти 110 000 получать гораздо дольше, чем он судьёй работал. То же самое со всеми федеральными чиновниками и депутатамилодырями.Они не изработались и многие и до 90 лет проживут, в отличии от тех же шахтёров.
30.03.2018 12:10
- гость -
причём они работают не на народ , который кстати и платит тот налог с которых они потом жируют, а скорее против него.
Валить надо отсюда...Однозначно...
30.03.2018 12:28
гость
вали. прямо сейчас вали на ...
только я почему то уверен, что такие как ты нигде на... не нужны
Надо частный бизнес заставлять платить светлую зарплату и собираемость налогов увеличится в десятки раз.
А знаешь почему, потому что благодаря нашем правительству в цивилизованных странах не особо хотят видеть русских...
12:35, мир большой. Всегда можно свалить в страну кому Россия ещё жизнь не испортила, и где к русским пока ещё нормально относятся, к примеру в Аргентину.
30.03.2018 12:33
- гость -
Уж лучше свалить отсюда, чем видеть рожу такого маргинала!
30.03.2018 11:40
- гость
А у меня удвоился, была одна машина, теперь две
ну хочется же свалить в страну где гос-во заботится о человека. А Аргентина в этом плане ни насколько не лучше России...
30.03.2018 12:35 вытащи голову из песка русских при любом Правительстве там видеть не особо хотели. Надо жить так, чтобы было глубоко с.ать хотят нас видеть русофобы или они уже сдохли
Чили - тоже интересная тема.
30.03.2018 12:47 гость
не путай тёплое с горьким
30.03.2018 12:54
- гость -
Я не путаю, у меня 2 теплых машины, в конце 90-х не было ни одной
30.03.2018 12:43
гость
вали,
беги отсюда, пока тебе грбень не поломали
12:49, Аргентина не лучше России, да что вы несёте, чёрт побери! Там настоящее, бесплатное образование , включая высшие. Высококачественная, настоящая бесплатная медицина для всех. И средняя зарплата 1700$, на руки. Сравните с Барнаулом (Россия).
30.03.2018 12:57
- гость -
отойди от зеркала, и перестанешь видеть гребень!
12:57, подозреваю что ещё и два жк телевизора, которых в 90-х не было?
вот из-за такого быдло как вы, образованные и умные люди убегают из России.
30.03.2018 12:33
- гость
Последние умные уедут. Останутся одни верные. Маргиналы за деньги нарожают себе подобных. Кто будет осуществлять "технологический прорыв"? Ты на пару с Кудриным?
Я не путаю, у меня 2 теплых машины, в конце 90-х не было ни одной
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Халявное тепло с теплотрассы в рядом сгоревший жигуль подвел))))