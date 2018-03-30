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В Кемерово задержана гендиректор компании-собственника здания сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя СКР Светлану Петренко.
По ее словам, именно предприятию Богдановой — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" — принадлежало здание ТЦ, в котором 25 марта произошел пожар.
В ходе следствия установлено, что гендиректор компании-собственника, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не раз получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь только сдачей в аренду новых торговых площадей, не принимала мер для устранения недостатков.
Подчеркивается, что сотрудники СК уже провели обыск в жилье Богдановой. Вскоре ей предъявят обвинения по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".
Напомним, жертвами пожара в кемеровском ТЦ стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание восстановлению не подлежит, его будут сносить.
Комментарии
стока новостей уже про эту тему и что-то не в одной нет того, что какой либо чиновник из тех что подписал, согласовал, проверял, утверждал, разрешал арестован. Это как так, чё за фигня?
Когда будут аресты чиновников?
месный, так в нашей стране они только взятки берут, и не за что не отвечают.
Ну,по немногу продвигаются, может и выше достанут.
Как человек работавший во многих крупных компаниях могу однозначно утверждать - решения о расходах на такие не приносящие прибыль вещи как пожарная безопасность (да и на многие другие) принимаются только собственниками. Бенефициарами. Конечными владельцами.
Наемный топ-менеджмент не распоряжается финансами в этой части.
Поэтому все сигналы снизу разбиваются о
а) стену оптимизации и экономии в рамках задач повышения эффективности бизнеса, которые решают топы;
б) острое нежелание собственника тратиться на те вещи, которые вроде как бы и должны быть, но которых все равно ни у кого нет и тогда нафига вот это все...
Поэтому при всем уважении к собственнику бизнеса г-ну Штенгелову, его необходимо привлечь к ответственности. Тогда другие собственники будут знать что им не удастся выдвинуть на убой своих пешек - наемных генеральных директоров и номинальных владельцев компаний.